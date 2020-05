iPhone 12 : une fuite dévoile comment fonctionne l’écran 120 Hz

Les iPhone 12 seraient recouverts d’un écran 120 Hz ProMotion similaire à celui des iPad Pro. Pour accompagner cet écran ultra énergivore, Apple aurait décidé d’intégrer de grosses batteries au sein de ses nouveaux smartphones. Voici les dernières informations disponibles.

En partenariat avec Filip Koroy, le youtubeur de la chaîne EverythingApplePro, le leaker Max Weinbach a mis en ligne de nouvelles informations sur les iPhone 12. Selon lui, Apple teste actuellement un iPhone 12 équipé d’un écran 120 Hz. Sans surprise, seules les variantes Pro, avec un écran 6,1 et 6,7 pouces, auraient droit à une dalle 120 Hz.

Une batterie de 4400 mAh pour l’iPhone 12 Pro Max

Contrairement aux autres smartphones dotés d’un écran 120 Hz, comme les S20 ou les OnePlus 8 Pro, les futurs iPhone seraient capables de passer automatiquement de 60 à 120 Hz. Pour ça, Apple miserait sur un écran de type ProMotion, comme celui des iPad Pro. En fonction du contenu affiché à l’écran, l’iPhone basculera de 60 Hz à 120 Hz sans la moindre action de la part de l’utilisateur. L’écran 120 Hz sera notamment déclenché si un jeu est lancé.

Pour alimenter cet écran énergivore, Apple aurait décidé d’intégrer de grosses batteries au coeur de ses iPhone 12 Pro et Pro Max. La variante grand format serait ainsi équipée d’une batterie de 4400 mAh, contre seulement 3 969 mAh pour l’iPhone 11 Pro Max.

Dans la foulée, Max Weinbach confirme l’intégration d’une encoche de taille réduite. De plus, Apple serait parvenu à améliorer le fonctionnement de Face ID en s’appuyant sur de nouveaux composants. Désormais, il sera possible de déverrouiller l’iPhone avec Face ID sans devoir se positionner juste en face des capteurs.

Enfin, le leaker évoque la partie photo. Apple aurait surtout travaillé sur l’amélioration des clichés en basse lumière, sur la stabilisation et sur un autofocus plus rapide. Le zoom du téléobjectif passerait de 2x à 3x, affirme Weinbach. Sans surprise, on retrouverait le capteur Lidar de l’iPad Pro 2020.

D’après les informations obtenues par le leaker, Apple devrait s’arrêter sur un design définitif d’ici la fin du mois de mai. La production de masse des iPhone 12 débuterait ensuite en juillet. Malgré la pandémie, Apple serait parvenu à rattraper le retard pris sur son calendrier. On vous en dit plus dès que possible.