iPhone 12 : une fuite dévoile tous les prix avant l’heure

Les iPhone 12 seront vendus entre 649 dollars et 1 099 dollars, révèle un informateur réputé. Plusieurs mois avant la keynote d’Apple, la fuite confirme aussi l’intégration de la 5G et la présence d’un écran OLED sur tous les modèles de la gamme. On fait le point.

Jon Prosser, le leaker Apple du moment, a publié sur son compte Twitter la grille tarifaire des futurs iPhone 12. « Ces prix m’ont été fournis par les mêmes sources que celles qui ont donné la date de lancement de l’iPhone SE » explique Jon Prosser. Grâce à ses sources chez Apple, et chez certains revendeurs, il était en effet parvenu à prédire la date de présentation de l’iPhone SE 2020 avec plusieurs semaines d’avance. On accordera donc un certain crédit à ses informations.

D’après les informations du leaker, Apple va lancer deux successeurs à l’iPhone 11, le modèle le moins cher de l’an dernier. La firme de Cupertino aurait mis au point une variante avec un écran de 5,4 pouces OLED et une édition avec une dalle de 6,1 pouces. Les deux iPhone seront compatibles 5G et dotés d’un double capteur photo au dos. Le modèle 5,4 pouces serait vendu à partir de 649 dollars, soit 50 dollars de moins que l’iPhone 11. De son côté, l’édition avec écran 6,1 pouces serait tarifée à 749 dollars. En Europe, on peut tabler sur un prix situé entre les 800 et les 850€ en fonction du modèle.

Sans surprise, Apple lancerait aussi deux iPhone 12 estampillés « Pro ». La gamme serait composée d’un iPhone 12 Pro avec écran 6,1 pouces OLED à partir de 999 dollars et d’un iPhone 12 Pro avec écran 6,7 pouces OLED, vendu à 1099 dollars. Les deux variantes sont évidemment compatibles 5G et équipées d’un triple capteur capteur accompagnée du même scanner LiDAR que l’iPad Pro 2020. Apple n’a pas changé ses prix par rapport à l’an dernier. Sur le marché européen, on peut donc s’attendre à un prix de départ de 1159 et 1259 euros en fonction de la variante.

Fidèle à ses habitudes, Apple dévoilera les iPhone 12 lors d’une keynote au début du mois de septembre. Á cause de la pandémie de coronavirus, la sortie de certaines variantes d’iPhone sur le marché serait repoussée au mois de novembre 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

These prices were given to me from the same sources that nailed the iPhone SE launch date.

The 6.1” iPhone 12 is obviously a follow-up to the current $700 6.1” iPhone 11 – so technically, the 6.1” 12 model is increasing in price.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020