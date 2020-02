iPhone : Apple confirme qu’il y aura des ruptures de stock à cause du coronavirus

Dans une note financière transmise par communiqué de presse, Apple confirme en partie les rumeurs à propos de l’impact du coronavirus sur son activité. Des ruptures de stocks d’iPhone sont à prévoir partout dans le monde. La firme n’atteint pas ses objectifs sur le premier trimestre calendaire 2020. La production des iPhone n’a pas totalement repris et les ventes de produits en Chine ont été faibles.

L’épidémie de coronavirus qui touche la Chine aura de lourdes conséquences. Sanitaires bien évidemment, mais aussi économiques. D’une part, le pays est devenu l’usine mondiale de nombreuses marques dans tous les secteurs de l’industrie (électronique, automobile, cosmétique, etc.). Et d’autre part les Chinois consomment beaucoup. Un « double effet kiss cool » dont Apple sera officiellement l’une des victimes.

En effet, la firme a confirmé ce qu’il se disait dans le flot ininterrompu des rumeurs : elle n’atteindra pas ses objectifs financiers sur le premier trimestre calendaire 2020 (qui correspond à son deuxième trimestre fiscal). Aucune révision chiffrée n’a été avancée, tant l’impact du coronavirus est encore imprévisible. Mais Apple explique comment l’épidémie qui touche la Chine a fait fléchir la firme de Cupertino, que ce soit en termes d’approvisionnement ou d’écoulement des produits.

Retour à 50 % du rythme de production fin février

D’abord, côté production. Apple confirme que les usines de ses partenaires manufacturiers (Foxconn, Pegatron et Wistron, sans les nommer) ont dû fermer. En cette seconde moitié du mois de février, certaines lignes de production sont à nouveau ouvertes. Mais le retour à la normale sera plus lent que prévu. Selon Apple, d’ici la fin du mois de février, le rythme de production sera revenu à 50 %. En conséquence, certains produits seront temporairement en rupture de stock partout dans le monde, notamment au niveau des iPhone. Ce qui n’est pas de bon augure pour l’iPhone 9 qui devrait sortir au printemps.

Ensuite côté distribution. Suite à l’épidémie de coronavirus et à la mise en quarantaine des habitants, les ventes de produits Apple (et de bien d’autres marques) ont été stoppées. Les boutiques Apple, ainsi que de nombreux commerces, ont fermé pendant plusieurs jours pendant une période très propice à la consommation : les vacances du Nouvel An chinois. Certains Apple Store rouvrent partiellement (avec des horaires très restreints) depuis quelques jours seulement. Mais le nombre de clients est très bas. Apple réconforte les analystes financiers en indiquant que la demande est restée forte, comme attendu, partout ailleurs dans le monde.