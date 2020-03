iPhone 12 : cette vidéo concept l’imagine avec un écran sans encoche

L’iPhone 12 continue de faire rêver les fans d’Apple. Inspiré par les dernières fuites, une vidéo concept apparue sur YouTube imagine un iPhone recouvert d’un écran sans la fameuse encoche. On y retrouve aussi les bords plats et anguleux des iPhone 4 et des derniers iPad Pro.

D’après les informations obtenues par l’informateur Max Weinbach, Apple aurait trouvé comment faire disparaitre l’encoche des iPhone sans devoir sacrifier Face ID, sa reconnaissance faciale 3D. Grâce à un système périscopique, la firme serait parvenue à réduire la taille des capteurs nécessaires au fonctionnement de sa technologie.

Dans ces conditions, il n’est pas impossible que les iPhone 12 fassent (enfin) l’impasse sur l’encoche. Selon Ben Geskin, un autre leaker réputé, Apple aurait d’ailleurs déjà mis au point un prototype d’iPhone 12 dépourvu de la fameuse encoche. Sur ce prototype, les capteurs TrueDepth sont relégués dans la bordure supérieure.

Un iPhone 12 inspiré des iPad Pro 2020

Sur base de ces dernières fuites, les vidéastes de la chaîne YouTube ont mis au point une vidéo concept présentant des iPhone 12 sans encoche. On y découvre un bel écran AMOLED cerclé de fines bordures, que ce soit sur les cotés, le dessus ou la partie inférieure. On notera la présence d’un cadre en aluminium qui rappelle les iPhone 4/4S et les derniers iPad Pro 2020. Avec son triple capteur photo arrière disposé dans un carré et son cadre anguleux, l’iPhone 12 s’annonce en fait très semblable aux derniers iPad.

Pour l’heure, on ignore si Apple a vraiment décidé d’enterrer l’encoche en 2020. On sait que la firme de Cupertino travaille actuellement sur une solution permettant de proposer un écran 100% borderless mais on ignore si cette technologie sera prête dans les mois à venir.

Certaines rumeurs tablent sur l’arrivée d’un iPhone sans encoche pour 2021, voire 2022. En attendant de plus amples informations, on vous invite donc à prendre ces fuites avec des pincettes. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone 12. En attendant, n’hésitez pas à partager votre avis avec la communauté dans les commentaires ci-dessous.