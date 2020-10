iPhone 12 : des fans font déjà la queue devant les Apple Store malgré la COVID-19

En pleine crise de la COVID-19, les fans de l'iPhone 12 s'agglutinent déjà dans des files d'attente devant certains Apple Store. En Australie, Nouvelle-Zélande et Japon certains n'ont pas hésité à camper devant les magasins depuis la veille au soir. Pour éviter que la situation ne se généralise partout dans le monde, Apple a mis en place des points de retrait rapide en Europe et aux Etats-Unis.

Si nous n'étions pas en pleine pandémie de COVID-19, la situation prêterait simplement à sourire. Mais il y a de quoi être un peu affligés par le récit de files d'attente devant des Apple Store au Japon, en Australie et Nouvelle-Zélande, où les iPhone 12 ont commencé à arriver depuis hier. Apple Insider rapporte ainsi que les clients ont commencé à se rassembler dans des files devant l'Apple Store de Sydney jeudi dans la soirée pour être sûr de mettre la main sur un iPhone 12 ou iPhone 12 Pro dès l'ouverture du magasin le lendemain.

Les australiens font traditionnellement partie des premiers à recevoir les nouveaux appareils de la firme, et ils ont été nombreux à partager des photos de leur nouvel appareil sur les réseaux sociaux.

Lire également : iPhone 12 – la 5G fait fondre l'autonomie, les premiers tests le confirment

Les fous de l'iPhone 12 n'hésitent pas à faire la queue en pleine pandémie

L'ouverture du magasin de Sydney rappelait d'ailleurs les lancements des années précédentes, avec décompte et applaudissements des employés – un peu surréalistes, il faut le dire, dans le contexte.

Customary applause for Sydney’s first iPhone buyers pic.twitter.com/o14OkHAjjE — Daniel Van Boom (@dvanboom) October 22, 2020

D'autres magasins dans les zones Océanie et Asie de l'Est ont eux aussi été assaillis par les fans, comme si de rien n'était. C'est par exemple le cas en Nouvelle Zélande, mais aussi devant au moins deux Apple Store au Japon, à Osaka (Shinsaibashi) et Fukuoka (Chuo Ward). Pour l'heure, rien n'indique que des files similaires se forment ailleurs, en particulier en Europe et aux Etats-Unis. Il faut dire que la situation sanitaire y est en ce moment particulièrement préoccupante, et que des mesures contraignantes, comme des couvre-feu et confinements y sont en place.

Ce qui décourage forcément de nombreux clients d'imiter certains inconscients de l'autre côté de la planète. Apple a par ailleurs mis en place des mesures particulières, justement pour éviter que les clients qui désireraient acheter ou retirer un iPhone 12 en magasin puissent le faire sans attendre trop longtemps. La marque réaménage pour cela certains magasins avec des comptoirs et davantage d'employés pour rendre le passage en magasin aussi court que possible. Comme ici au magasin d'Opéra à Paris :

Pour l'heure seule une vingtaine de magasins ont pu être ainsi convertis en Europe et aux Etats-Unis, mais Apple espère faire monter ce chiffre à 50 d'ici la fin du mois. En raison du contexte, nous ne pouvons que conseiller d'éviter autant que possible de vous rendre en magasin – mieux vaut s'armer d'un peu de patience et commander votre appareil, qu'il s'agisse du nouvel iPhone ou de n'importe quel autre produit concurrent, directement en ligne.

Source : Apple Insider