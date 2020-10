iPhone 12 : l’absence d’écouteurs dans les boîtes booste les ventes d’Airpods

Apple a présenté l’iPhone 12 il y a peu et a indiqué ne pas fournir d’écouteurs ni de chargeurs dans ses futures boîtes par souci écologique. Une décision qui pourrait également lui être profitable financièrement, puisque les écouteurs de la marque, AirPods en tête, devraient voir leur vente exploser.

L’iPhone 12 n’a pas d’écouteurs ni de chargeur dans son emballage (sauf en France). Apple veut en effet mise sur l’écologie en faisant des boîtes plus petites en en n’incluant pas d’objets que les utilisateurs ont de fortes chances de déjà posséder. Mais cette décision a une conséquence inattendue : les ventes d’écouteurs de la marque pourraient bien exploser.

En effet, le site Digitimes indique qu’Apple pourrait tirer profit de cette décision, aussi bien dans son image (cela le rend plus écolo) mais également financièrement. Les écouteurs Beats Flex, présentés en même temps que le smartphone et sortis le 23 octobre connaissent un excellent départ, meilleur que prévu, même. De plus, les prévisions voient ces bonnes ventes continuer jusqu’au premier semestre de l’année 2021.

Les AirPods en profitent aussi

Les Beats Flex ne sont pas les seuls à profiter de l’absence d’écouteurs, puisque les AirPods jouissent également de l’effet iPhone 12. Le produit devrait en effet continuer à bien se vendre jusqu’à la fin de l’année. Une donnée intéressante, étant donné que ces écouteurs voient généralement leurs ventes diminuer au quatrième trimestre, les acheteurs d’iPhone utilisant les écouteurs fournis dans la boîte. Pour rappel, les AirPods sont les leaders dans le domaine des écouteurs TrueWireless, avec 35% de parts de marché.

Enfin, il se pourrait bien que la manœuvre d’Apple inspire la concurrence dans le futur, selon Digitimes. Car en plus de donner une image écolo à une marque, l’absence d’écouteurs et de chargeurs permettent de vendre ces produits à côté, mais également de gagner de la place avec des boîtes plus petites et donc des coûts de transport réduits.

Ainsi, les constructeurs concurrents d’Apple pourraient miser énormément sur leurs écouteurs TrueWireless par la suite, qu’ils seront sûrs de vendre en grande quantité, les acheteurs n’étant pas équipés lorsqu’ils se procurent leur téléphone. La production totale pourrait augmenter de 80% par rapport à 2020 pour atteindre 43,8 millions d’unités.

Et vous, êtes-vous gêné par l’absence d’écouteurs dans une boîte de téléphone ? Cela pourrait-il vous inciter à en acheter à part ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Digitimes