iPhone 12 : des analystes penchent pour un lancement en septembre

L’iPhone 12 pourrait être lancé en septembre 2020, pour une mise sur le marché en octobre. Voici la théorie de la société Wedbush Securities, spécialisée dans l’investissement et les services financiers. Selon elle, Apple compte opter pour la même stratégie utilisée avec l’iPhone X et XR.

Alors que nous venons d’apprendre que les iPhone 12 et 12 Pro embarqueraient 6 Go de RAM, la date de lancement des prochains flagships de la marque à la pomme reste un mystère. À défaut d’avoir une date à entourer sur le calendrier, les cabinets d’études et d’analyses y vont chacun de leur théorie. Ainsi, la société privée spécialisée en investissement WedBush penche pour un lancement de l’iPhone 12 en septembre.

Si la présentation avait lieu à la rentrée scolaire, Wedbush affirme néanmoins qu’il faudra attendre octobre pour disposer de tous les modèles de la gamme. Pour rappel, nos confrères du site 9To5Mac avaient émis trois hypothèses concernant le lancement de l’iPhone 12 :

Première proposition : la Keynote est maintenue en septembre, avec une disponibilité immédiate mais limitée de tous les modèles. La version Pro aura des délais de livraison bien plus longs

Seconde proposition : Adopter la même approche que pour l’iPhone X et XR, soit organiser la Keynote en septembre, avec un ou plusieurs modèles disponibles immédiatement, et d’autres plus tard

Troisième proposition : Reporter la Keynote en octobre, afin que tous les modèles soient disponibles immédiatement et en quantité suffisante

Une théorie plausible

Dans une note récente à destination de ses investisseurs, Wedbush privilégie clairement la seconde proposition. « Le retour à la normale de la chaîne d’approvisionnement a été impressionnant, et maintenant Cook & Co (ndrl : référence à Tim Cook, PDG d’Apple) peuvent relancer la machine afin de débuter ce cycle 5G à la mi-septembre, avec une arrivée de tous les smartphones dans le commerce et sur le site officiel début octobre ».

Dans tous les cas, cette théorie paraît plausible, dans le sens où la production de l’iPhone 12 a démarré en juillet. Le constructeur a affirmé qu’il était dans les temps, sans toutefois exclure que la commercialisation de certains modèles soit retardée de quelques semaines. Les déclarations de la firme de Cupertino vont effectivement dans le sens de l’hypothèse de Wedbush.

Source : 9To5Mac