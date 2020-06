iPhone 12 : la production démarre en juillet, Apple est dans les temps

Les iPhone 12 pourraient finalement sortir dans les temps, révèle un nouveau rapport de Digitimes. Fidèle à son calendrier habituel, Apple va lancer la production de masse de sa nouvelle gamme d’iPhone dans le courant du mois de juillet 2020. Cupertino s’apprête en effet à réaliser un dernier test des terminaux. Néanmoins, il est toujours possible que la sortie de certains modèles d’iPhone 12 soit décalée de plusieurs semaines.

La production des 4 variantes d’iPhone 12 débutera dans le courant du mois de juillet 2020, annonce Digitimes, un journal taïwanais dédié à l’électronique. D’après les informations du média, Apple va finaliser la deuxième phase de l’étape d’Engineering Verification Test (EVT) à la fin du mois de juin 2020. Une fois le test bouclé, la firme américaine pourra lancer la production de masse.

Apple est visiblement parvenu à rattraper l’important retard accumulé lors de la crise du coronavirus. Pendant plusieurs semaines, les usines chinoises d’Apple ont en effet été contraintes de fermer suite aux mesures de confinement instaurées par Pékin. Les partenaires manufacturiers d’Apple, dont Foxconn, Pegatron et Wistron, se sont pliés aux mesures du gouvernement chinois pour endiguer la pandémie.

De plus, le processus de validation des iPhone 12 par des ingénieurs dépêchés depuis la Californie n’a pas pu se dérouler comme prévu à cause de la fermeture des frontières. En dépit de ces multiples obstacles, Apple lancera la production en juillet, comme c’est le cas chaque année. Pour gagner du temps, et éviter les aléas de la crise sanitaire en Chine, Apple a délocalisé une partie de sa production à Taiwan.

Néanmoins, il reste possible qu’Apple reporte la sortie en magasins de certaines variantes. D’après les prévisions de l’analyste Ming-Chi Kuo, l’arrivée des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sur le marché serait reportée au mois de novembre. Broadcom abonde dans le même sens et s’attend à un lancement décalé de plusieurs semaines. Quoi qu’il en soit, Apple devrait bien présenter cette nouvelle génération d’iPhone lors d’une keynote début septembre.

Source : Digitimes