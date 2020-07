iPhone 12 Pro : jusqu’à 6 Go de RAM, une première pour Apple

Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro Max seront équipés de 6 Go de RAM, révèle une fuite. Pour la première fois, Apple aurait décidé de passer le cap des 4 Go de mémoire vive. Par contre, les variantes standards devraient se contenter de 4 Go pour épauler le SoC A14.

Ce 10 juillet, LoveToDream, un leaker très actif sur Twitter ces derniers mois, a évoqué à demi-mots la fiche technique des iPhone 12. Selon lui, les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, les deux versions les plus haut de gamme, seront dotées de 6 Go de RAM. C’est 2 Go de RAM en plus par rapport aux iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max de l’an dernier. Il s’agit de la première fois que la firme californienne intègre autant de RAM dans un iPhone. Pendant longtemps, les smartphones conçus par Apple se contentaient d’ailleurs de 3 Go de mémoire vive. C’est le cas des iPhone X lancés en 2017.

4 Go de RAM pour les iPhone 12 standards, ça se confirme

De leur côté, les iPhone 12 standards seront alimentés par 4 Go de RAM. C’est largement suffisant pour épauler le SoC A14 développé par Apple, qui s’annonce, comme chaque année, plus véloce que le chipsets conçus par Qualcomm, Huawei ou Samsung. L’ajout d’un supplément de mémoire vive devrait néanmoins améliorer le multitâche des iPhone.

Pour l’heure, on vous invite évidemment à prendre cette fuite avec des pincettes. On notera néanmoins que LoveToDream a prophétisé plusieurs annonces d’Apple au cours des derniers mois. Il a notamment prédit avec précision l’arrivée des iPad Pro 2020 et les nouveautés de macOS Big Sur. Jon Prosser, le leaker qui a dévoilé la date de lancement de l’iPhone SE 2020, a d’ailleurs confirmé les informations de LoveToDream concernant la RAM des iPhone 12.

De plus, ce n’est pas la première fois qu’une fuite affirme qu’Apple intègrera jusqu’à 6 Go de RAM. Il y a quelques mois, un rapport de Timothy Arcuri et Munjal Shah, analystes financiers chez UBS, tablait déjà sur la présence de 6 Go de mémoire vive sur les iPhone 12 Pro. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.