iPhone 12 : Apple va vendre de vieux iPhone en cas de rupture de stock

L'iPhone 12 pourrait se retrouver en rupture de stock durant les fêtes de fin d'année. Face à cette éventualité, Apple compte mettre en avant des anciens modèles, comme l'iPhone 11, l'iPhone SE ou encore l'iPhone XR. La marque à la pomme a commandé près de 20 millions de smartphones des précédentes générations.

Comme vous le savez, Apple a lancé le 14 octobre 2020 ses nouveaux iPhone 12 lors d'une Keynote inédite. Pour l'heure, seuls les iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont arrivés sur le marché le 23 octobre 2020. Les iPhone 12 mini et 12 Pro Max seront quant à eux disponibles le 13 novembre en France.

D'ailleurs, Apple a annoncé ce 6 novembre l'ouverture des précommandes pour l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max. À l'instar de Sony avec la PS5 et de Microsoft avec la Xbox Series X, Apple va lancer sa nouvelle génération d'iPhone dans un contexte compliqué, en pleine crise sanitaire.

Les iPhone 11, XR et SE à la rescousse

Les effets s'en font d'ailleurs déjà ressentir, puisque la production de l'iPhone 12 Pro est nettement ralentie, en raison d'une importante pénurie de puces informatiques. En effet, la conception d'un smartphone compatible avec le réseau 5G nécessite globalement 30 à 40 % de puces supplémentaires par rapport à un téléphone cantonné à la 4G.

De fait, Apple risque de se retrouver en pénurie d'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max durant les fêtes de fin d'année. Un problème catastrophique, lorsque l'on sait que les opérateurs se préparent à un volume de ventes jamais vu depuis l'iPhone 6. Pour éviter une pénurie durant les fêtes de fin d'année, Apple compte utiliser des composants de l'iPad Pro pour poursuivre la production de l'iPhone 12 Pro.

Et selon nos confrères du site Gizchina, Apple aurait également un autre plan de secours. En cas de pénurie des iPhone 12 et d'iPad Pro, la marque à la pomme compte mettre en avant ses précédents modèles, comme l'iPhone XR, l'iPhone SE ou encore l'iPhone 11. Ainsi, la firme de Cupertino a passé commande pour plus de 20 millions de smartphones de précédentes générations.

Comme sur tous les iPhone 12, les iPhone XR, iPhone SE et iPhone 11 seront livrés sans chargeur et sans écouteurs. Notez qu'Apple ne compte pas proposer d'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, leur production ayant déjà été arrêtée. De fait, si vous voulez impérativement un modèle haut de gamme, il faudra atteindre le retour de l'iPhone 12 Pro chez les différents revendeurs.

