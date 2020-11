iPhone 12 mini et 12 Pro Max : les précommandes ouvrent dès 14h

Bonne nouvelle pour les intéressés, les précommandes pour l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max seront ouvertes en début d'après-midi à 14h.

Après le lancement des précommandes de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, c'est au donc au tour des iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max de se prêter au jeu des précommandes. Selon le site officiel d'Apple, les deux modèles seront donc disponibles en précommande en début d'après-midi, à 14h précisément.

L'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro seront respectivement proposés à partir de 809 € et de 1259 € en France. Les livraisons débuteront elles dès le 13 novembre 2020 en France. Pour rappel, ces deux déclinaisons ne manquent pas d'arguments. En premier lieu, l'iPhone 12 mini se distingue bien évidemment par son format compact, ses bords plats et son écran OLED 5,4″ Super Retina XDR. La fiche technique reste cependant la même que celle de l'iPhone 12.

L'iPhone 12 mini, un format compact séduisant

On y retrouve la puissante puce A14 gravée en 5nm, ses 4 Go de RAM, et ce double capteur arrière composé d'un capteur principal ultra grand-angle de 12 MP et d'un capteur grand angle de 12 MP. L'appareil est également certifié IP68 (poussière et immersion jusqu'à 3 mètres de profondeur).

Seule la batterie se montre plus légère que sur l'iPhone 12 : 2227 mAh contre 2815 mAh. D'ailleurs, nous savons d'ores et déjà que le chargeur MagSafe sera plus lent sur iPhone 12 mini que sur les autres iPhone de la gamme. En effet, l'iPhone 12 mini n'est pas compatible avec la recharge 15W sans fil avec MagSafe.

L'iPhone 12 Pro Max, un futur monstre de la photo/vidéo

Quant au l'iPhone 12 Pro Max, vous l'aurez compris, il s'agit de l'édition la plus exubérante et la plus puissante de cette génération d'iPhone. Avec son écran de 6,7 pouces, il décroche la palme de l'iPhone le plus grand jamais développé par Apple. L'iPhone 12 Pro Max embarque un ensemble photo capable de séduire les cinéastes et vidéastes amateurs et professionnels.

En effet, Apple y a intégré cinq technologies prometteuses :

Le Apple ProRaw : un format hybride qui permet d'enregistrer les photos au format brut

La prise en charge du HDR 10 et du format Dolby Vision en vidéo

Un mode nuit retravaillé et compatible avec l'ensemble des capteurs photo de l'appareil (avant et arrière, photo et vidéo)

Le capteur LiDAR, un capteur infrarouge similaire à un capteur ToF utile pour accélérer et améliorer la mise au point entre autres

Un nouveau stabilisateur optique installé sur l'ensemble du capteur photo

Si vous êtes intéressé par l'un des deux smartphones, on vous conseille de faire preuve de réactivité lors de l'ouverture des précommandes à 14h, les stocks seront limités et les délais de livraisons risquent rapidement de s'allonger avec la forte demande.

Source : Apple