iPhone 11 : Apple déploie iOS 13.6.1 et corrige enfin le bug de l’écran verdâtre

Apple déploie la mise à jour iOS 13.6.1. Sans surprise, elle n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité, mais se concentre sur la correction de trois bugs dont celui de la teinte verdadrâte qui affecte principalement les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Alors que tout le monde attend désormais l’arrivée d’iOS 14 en version stable, Apple vient de lancer une mise à jour surprise d’iOS 13.6, moins d’un mois après sa sortie. Le système passe en version 13.6.1 et corrige le fameux bug de l’écran vert de l’iPhone 11. Une surprise sachant qu’Apple s’était juqu’ici mué dans le silence, et ce, bien que de nombreux utilisateurs ont témoigné de leur expérience.

L’écran vire au vert, souvent lors du premier déverrouillage le matin. Le problème semble se manifester lorsque la fonctionnalité Night Shift ou le mode sombre est activé. Les ‌iPhone 11‌, 11 Pro et 11 Pro Max semblent être principalement affectés, mais il y a également eu des plaintes d’utilisateurs ‌iPhone remontant à l’iPhone X. Comme nous le soupçonnions, il s’agissait d’un bug logiciel, le problème étant apparu après la mise à jour iOS 13.4.1. Il a persisté lors des mises à jour suivantes, en l’occurrence iOS 13.5 et plus récemment iOS 13.6.

iOS 13.6.1 : Apple déploie des correctifs pour 3 bugs

Selon le changelog de la nouvelle mise à jour, le bug de la teinte verte provenait d’un « problème de gestion thermique ». iOS 13.6.1 corrige également un bug qui désactivait l’API Exposure Notification liée au tracking des expositions au Covid-19. Enfin, un problème qui empêchait la suppression automatique de certains fichiers système inutiles a également été résolu, ce qui devrait être particulièrement utile pour les utilisateurs d’iPhone avec un espace de stockage limité.

Voici pour résumer le Changelog complet d’iOS 13.6.1 :

Résout un problème qui pouvait empêcher la suppression automatique des fichiers de données système inutiles en cas d’espace de stockage disponible faible.

Corrige un problème de gestion thermique qui provoquait l’apparition d’une teinte verte sur certains écrans.

Corrige un problème qui pouvait entraîner la désactivation des notifications d’exposition chez certains utilisateurs.

Sauf surprise, il s’agit très certainement de la toute dernière mise à jour d’iOS 13 sachant qu’iOS 14 sera disponible pour tout le monde dès le mois prochain avec l’arrivée des premiers iPhone 12.