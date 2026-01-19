iPad Pro M2 : vite avec cette chute de prix record, la tablette passe à prix sacrifié !

L’iPad Pro M2 a vu son prix fondre à la sortie de son successeur, mais la tablette haut de gamme n’a jamais été aussi peu chère ! Alors qu’elle était affichée à 2390 € à sa sortie dans sa version de 11 pouces avec un espace de stockage XXL de 2 To, elle chute à seulement 849,99 € sur la Fnac et chez Darty. Cela représente 1540 € de réduction ! À ce prix, les stocks vont rapidement s’épuiser, alors ne perdez pas de temps !

Vous souhaitez acheter une tablette haut de gamme et les modèles proposés par Apple vous font de l’oeil ? Pour vous offrir la dernière version de l’iPad Pro, il faudra débourser pas moins de 2329 € si vous souhaitez un espace de stockage de 2 To. Si ce prix est trop élevé pour vous, la précédente génération est actuellement soldée à 849,99 € seulement.

Ça se passe sur la Fnac et sur Darty. Grâce à ses caractéristiques avancées, l’iPad Pro de 11 pouces doté de la puce M2 reste aujourd’hui encore un excellent choix et, à ce prix, il ne faut pas hésiter trop longtemps !

Quelles sont les caractéristiques de l’iPad Pro M2 ?

Sortie à la fin de l’année 2022, l’iPad Pro M2 de 11 pouces n’a pas à rougir de ses caractéristiques. C’est une tablette puissante, fluide, capable de réaliser les tâches les plus gourmandes, même en 2026.

Sous le capot, on retrouve une puce M2 avec un CPU 8 cœurs, un GPU 10 cœurs et 16 Go. Cette configuration offre des performances exceptionnelles tout en profitant d’une autonomie confortable. Côté écran, l’iPad Pro M2 est équipé d’une belle dalle Liquid Retina de 11 pouces qui profite d’une résolution de 2388 x 1668 pixels.

La partie photo n’est pas en reste puisque ce modèle embarque à l’arrière un capteur grand-angle de 12 MP ainsi qu’un module ultra grand-angle de 10 MP qui profite d’un champ de vision de 125°. Le tut est complété à l’avant d’un capteur selfie ultra grand-angle de 12 MP qui profite offre un champ de vision de 122°.

Enfin, en ajoutant un clavier le clavier compatible comme le Magic Keyboard ou le Smart Keyboard Folio, vous pouvez utiliser la tablette comme un ordinateur.

