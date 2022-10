iPad Pro M2 : où acheter la tablette Apple au meilleur prix ?

Les dernières tablettes d’Apple, l’iPad de 10e génération et l’iPad Pro 6ème génération, viennent tout juste de sortir. Cette nouvelle version de l’iPad Pro intègre désormais la puce M2, ce qui fait d’elle une tablette aux performances impressionnantes. En vente depuis le 26 octobre, découvrez sans plus attendre où l’acheter au meilleur prix.

Où acheter l'iPad Pro M2 (2022) au meilleur prix ?

Disponibles en précommande depuis le 18 octobre, les deux nouvelles tablettes d’Apple sont désormais en vente depuis le 26 octobre. Dotée de la puce M2 qu’on retrouve sur certains MacBook, la nouvelle génération de l’iPad Pro bénéficie de véritables améliorations.

L’iPad Pro M2 est disponible en deux versions, une version de 11 pouces en vente à partir de 1069 € et une version 12,9 pouces disponible dès 1469 €. Contrairement à l’iPad qui se limite à une capacité de stockage de 256 Go au maximum, la gamme Pro peut atteindre les 2 To de mémoire interne.

iPad Pro M2 11 pouces

iPad Pro M2 11 pouces 128 Go au meilleur prix 1069€ Voir 1069€ Voir 1069€ Voir 1069.99€ Voir 1069.99€ Voir 1157.99€ Voir Plus d'offres iPad Pro M2 11 pouces 256 Go au meilleur prix 1199€ Voir 1199€ Voir 1199€ Voir 1199.99€ Voir 1289.99€ Voir iPad Pro M2 11 pouces 512 Go au meilleur prix 1449€ Voir 1449€ Voir 1449€ Voir 1449.99€ Voir 1449.99€ Voir 1647.99€ Voir Plus d'offres

iPad Pro M2 12,9 pouces

iPad Pro M2 12,9 pouces 128 Go au meilleur prix 1469€ Voir 1469€ Voir 1469€ Voir 1469.99€ Voir 1469.99€ Voir 1681.99€ Voir Plus d'offres iPad Pro M2 12,9 pouces 256 Go au meilleur prix 1599€ Voir 1599€ Voir 1599€ Voir 1599.99€ Voir 1599.99€ Voir 1822.99€ Voir Plus d'offres iPad Pro M2 12,9 pouces 512 Go au meilleur prix 1849€ Voir 1849€ Voir 1849€ Voir 1849.99€ Voir 1849.99€ Voir 2124.99€ Voir Plus d'offres

Quelles sont les caractéristiques de l’iPad Pro M2 ?

L’iPad Pro 6e génération succède à l’iPad Pro 5e génération, ou iPad Pro M1 qui était sorti fin 2021. Avec deux tailles d’écran disponibles (12,9 pouces et 11 pouces), on retrouve également deux technologies de dalle différentes. Le plus petit modèle est un écran LCD IPS tandis que le plus grand bénéficie de la technologie mini-LED qui permet une luminosité et un rendu des couleurs nettement supérieurs.

Le changement le plus important depuis l’année dernière est évidemment l’arrivée de la puce M2. Déjà présente sur les derniers MacBook, elle apporte plus de puissance avec 8 coeurs CPU et 10 coeurs GPU et plus de maitrise sur la consommation d’énergie.

Cela fait du nouvel iPad Pro M2 un allié idéal pour les créatifs et tous ceux qui ont besoin de puissance de traitement importante comme les photographes qui ont besoin d’éditer des photos ou encore des graphistes qui travaillent sur des modèles 3D.

Cet iPad permet en outre l’accélération matérielle pour encoder et décoder des fichiers vidéo ProRes et ProRes Raw. Il peut filmer en ProRes 4K jusqu’à 30 images par seconde et un algorithme HDR amélioré a aussi été implémenté. Les amateurs du Pencil apprécieront la nouvelle fonction « survol » qui permet de voir précisément l’endroit où va toucher le stylet avant même qu’il atteigne physiquement l’écran. Niveau connectivité, l’iPad Pro M2 offre du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3.

À lire également : iPad 10 2022 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?