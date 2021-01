iPad Pro 2021 : Apple va recycler le design de l’an dernier

L'iPad Pro 2021 sera très similaire à la génération précédente. D'après les premiers rendus de la future tablette, Apple se contentera de recycler le design des iPad Pro lancés en 2020. Seules quelques améliorations mineurs sont au programme.

Plusieurs mois avant l'annonce, nos confrères de SmartPrice ont publié des rendus illustrant le design de l'iPad Pro 2021 avec un écran de 11 pouces. En parallèle, le site Pigtou a mis en ligne des rendus de la version construite autour d'un écran de 12,9 pouces.

Dans les deux cas, les rendus ont été conçus sur base des schémas de fabrication en 3D en fuite des deux tablettes. Ces schémas de conception ont probablement été récupérés via la chaîne de production des deux iPad Pro 2021. Il n'est pas rare que les schémas de fabrication révèlent le design de certains produits des mois avant la présentation officielle. Attention, il est toujours possible qu'Apple apporte quelques changements mineurs, mais l'essentiel du design ne devrait pas changer d'ici là.

Un design identique mais quelques nouveautés au programme des iPad Pro 2021

Outre la taille des écrans, les deux iPad Pro sont identiques. Ils sont construits autour d'un écran tactile cerclé de fines bordures et de tranches plates, comme les iPad Pro 2020 et les iPhone 12. On notera qu'Apple a légèrement réduit la taille des bordures autour de la dalle. Outre les bordures, l'iPad offre une surface d'affichage borderless, sans encoche sans poinçon.

D'après les fuites, l'iPad Pro 2021 de 11 pouces mesure 245,74 x 176,61 x 5,9 mm, contre 247,6 x 178,5 x 5,9 mm pour la génération précédente. De son côté, l'iPad Pro 2021 de 12,9 pouces mesure 280,66 x 215 x 6,39 mm, soit légèrement plus épais que l'iPad Pro 2020 (280,6 x 214,9 x 5,9 mm). Sur la face arrière, on retrouve un bloc photo carré composé de deux capteurs photo, d'un flash LED et d'un scanner Lidar, exactement comme l'année dernière.

Néanmoins, cette nouvelle génération ne sera pas dépouillée de nouveautés. Pour la première fois, Apple s'appuierait sur un écran mini-LED. Les iPad Pro 2021 seraient aussi alimentés par le puissant SoC A14X Bionic et seraient compatibles avec les réseaux 5G. Aux dernières nouvelles, la firme de Cupertino annoncera les nouveaux iPad Pro dès le mois de mars 2021. Dans la foulée, Apple dévoilerait aussi de nouveaux AirPods et les balises Bluetooth AirTags.

Source : MySmartPrice et Pigtou