L’iPad Pro avec écran mini-led révolutionnaire pourrait arriver dès mars

Apple pourrait-il démarrer l’ère de ses produits à écrans mini-Leds avec l’iPad Pro de 12,9 pouces ? C’est en tout cas ce que présage le site japonais Mac Otakara, qui s’appuie sur plusieurs sources. Il affirme qu’Apple présenterait sa nouvelle tablette révolutionnaire en mars prochain.

Les écrans mini-led sur les produits Apple, on en parle depuis longtemps. Le premier à en bénéficier pourrait bien être l’iPad Pro de 12,9 pouces. C’est en tout cas ce que plusieurs fuites s’accordent déjà à dire. Le site japonais Mac Otakara en rajoute une couche en livrant quelques détails sur cette tablette qui est supposée sortir en mars.

Le site indique que l’iPad Pro de 12,9 pouces ferait 0,5 millimètres de moins que l’iPad Pro actuel. Cela va dans le sens d’un produit avec un écran mini-led. Une dalle de ce type est en effet plus fine qu’une dalle LCD classique et permet donc de grapiller quelques précieux millimètres. Le modèle de 11 pouces aurait lui une épaisseur similaire au modèle actuel, ce qui signifie qu’il n’en bénéficierait pas. Le site indique également que le capteur photo à l’arrière serait retravaillé pour ne plus sortir de la coque et que les haut-parleurs bénéficieront d’un lifting.

L’iPad Pro, seul produit mini-led d’Apple

Pour rappel, le mini-led est une technologie consistant à placer des leds sur toute la surface de la dalle. Elle permet de proposer une bien meilleure luminosité, mais aussi un plus grand respect des couleurs ainsi qu’un contraste extrêmement élevé. Enfin, sa principale qualité serait sa consommation moindre d’énergie par rapport à un LCD classique L’iPad Pro serait le premier produit Apple à en bénéficier. Les MacBook Pro devraient suivre.

Mac Otakara précise aussi que les iPad « classiques » de 10,2 pouces bénéficieront d’un nouveau design. Ils passeront ainsi de 7,5 mm d’épaisseur à 6,3 mm et de 490 grammes à 460 grammes. Cependant, ils ne seront pas équipés d’une dalle mini-led, la chose n’étant réservée qu’à l’iPad Pro. Il ne s'agit là que d'un lifting visuel.

Il faudra donc guetter les prochaines fuites concernant les iPad. Le modèle Pro pourrait signer un tournant très important pour Apple qui embrasserait ici une technologie très prometteuse et qui serait déclinée sur tous ses produits de la marque à l’avenir.

Source : Mac Otakara