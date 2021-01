iPad 9 : Apple miserait encore sur des grosses bordures façon iPad Air 3

L'iPad 9 serait recouvert d'un écran cerclé de grosses et larges bordures. D'après une fuite, la prochaine tablette d'Apple serait visuellement très similaire à l'iPad Air 3, lancé en 2019. On y retrouvait donc un lecteur d'empreintes digitales TouchID logé dans le bouton Home. Pas d'écran borderless ou de TouchID logé sur la tranche comme pour les iPad Air 4.

Ce jeudi 7 janvier, le blog japonais Macotakara, dont les informations sont souvent fiables, a publié un article dressant le portrait complet du futur iPad 9. Orientée milieu de gamme, la tablette s'inspirerait de l'iPad Air 3, affirme Macotakara, citant des “informations venant de fournisseurs chinois”.

Dévoilé début 2019, l'iPad Air 3 se distingue des derniers iPad Pro et du récent iPad Air 4 par son design à l'ancienne, incluant d'épaisses bordures autour de l'écran tactile et un lecteur TouchID. Apple reprendrait donc une nouvelle fois ce design traditionnel, pourtant largement éculé.

Apple recycle le design de l'iPad Air 3

L'iPad 9 serait construit autour d'un écran de 10,2 pouces, comme son prédécesseur l'iPad 8. Sans surprise, la dalle tactile profiterait de technologie True Tone et de la gamme de couleurs P3. Plus léger que la génération précédente, il pèserait 460 grammes. La tablette aurait une épaisseur de 6,3 mm.

Sur le même sujet : Meilleur iPad – quelle tablette Apple choisir en 2020 ?

La tablette serait accompagnée d'un lecteur d'empreintes TouchID dans le bouton Home logé dans la bordure inférieure. En glissant le lecteur d'empreintes digitales sur la tranche (comme pour l'iPad Air 4), Apple aurait pourtant été en mesure de réduire la taille des bordures et de proposer un affichage dénué de bordures. Probablement afin de réduire les coûts de production, la firme de Cupertino a préféré recycler l'ancien design de ses tablettes.

Côté connectique, on retrouverait un port de recharge Lightning. Aux dernières nouvelles, Apple présenterait cette énième tablette milieu de gamme dès le mois de mars 2021. Pour l'heure, le prix de ce nouvel iPad est encore inconnu. Si l'iPad 8 est actuellement vendu au tarif de 389 euros, l'iPad Air 3 était vendu à sa sortie pour la somme de 569 euros. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Macotakara