Une tablette TCL qui se plie en trois comme dans Westworld apparaît dans une vidéo

TCL prépare visiblement une tablette pliable innovante qui se plie en trois, avec un clavier semi-physique qui se rabat comme une protection d'écran. La tablette en question devrait embarquer un écran pliable de 10.1″. Contrairement à la tablette que l'on aperçoit dans la série Westworld, le concept de TCL est moins symétrique, avec une charnière au milieu et une seconde au milieu de la seconde moitié de l'écran.

Lorsque l'on pense aux premiers smartphones pliables, on pense souvent à Samsung et son Galaxy Fold. Le constructeur est en effet le premier à vendre ce type d'appareils à grande échelle. Mais il ne faudrait pas oublier trop vite que les vrais pionniers de la technologie sont beaucoup moins connus. On pense notamment au Flexpai de Royole, ainsi qu'à des prototypes de smartphones pliables TCL que nous avions pu apercevoir en 2019 en marge de l'IFA et de notre première prise en main du Galaxy Fold. TCL a de très bonnes raison d'être une marque peu connue du grand public. Ses produits portent souvent une autre griffe, comme par exemple BlackBerry, Alcatel, Thomson, voire même IKEA. Les produits et concepts que développe le constructeur ont ainsi des chances de se retrouver tôt ou tard sur le marché sous un autre nom.

C'est donc dans ce contexte qu'un leaker, Fold Universe, poste la vidéo d'un étonnant nouveau produit du constructeur. On y découvre ce qui ressemble à une nouvelle tablette dotée de deux charnières et d'une sorte de clavier qui se pose, en fonction des besoins, sur l'écran. Contrairement à la tablette pliable futuriste que l'on voit à de nombreuses reprises dans la série Westworld, TCL a choisi de placer les deux charnières de façon dissymétrique. La première charnière est ainsi implémentée au milieu du smartphone, ce qui le scinde en deux parties. La seconde charnière est placée au milieu d'une de ces parties. L'autre différence par rapport à la tablette de la série de science-fiction, c'est que la dernière charnière semble davantage avoir une visée utilitaire que réellement ergonomique. Le quart d'écran qu'elle définit sert exclusivement à afficher un clavier, avec une sorte de protection amovible qui peut aller dessus, vraisemblablement pour donner aux touches une sensation plus agréable et proche d'un vrai clavier.

TCL crée une tablette qui se plie en trois… de façon un peu étrange

Il est ainsi possible, une fois la tablette dépliée, de ne replier légèrement que le dernier quart, ce qui transforme instantanément l'appareil en une sorte d'ordinateur portable. Pour ranger la tablette dans votre poche (si vous portez des vêtements très amples) ou votre sac (cela semble plus raisonnable vu le format), seule la charnière centrale permet de réellement replier l'écran principal sur lui-même. La tablette fait alors la moitié de sa taille dépliée. On découvre alors que TCL a intégré un vaste écran secondaire sur pratiquement toute la surface restante une fois l'appareil replié. La taille de cet écran semble suffisamment importante pour ne pas forcément devoir à chaque fois ouvrir l'appareil. Même si on a l'impression, en regardant la vidéo, que l'interface de TCL préfère présenter des infos utiles comme l'heure, la date et la météo – et qu'il n'est du coup pas dit que l'on puisse à terme utiliser cet écran totalement librement, en tout cas lors de l'éventuelle sortie du produit.

Le leaker s'amuse au passage à nous mettre sur une fausse piste. On peut lire dans la description de la vidéo : “serait-ce le Galaxy Z Fold 3 avec un écran coulissant ? OU un prototype de TCL ?”. Bien évidemment, au cas où vous douteriez on bien peut voir l'inscription TCL sur plusieurs images ce qui laisse peu de place au doute. Reste à connaître ce qui constitue cet appareil du côté de la fiche technique. Il semble à en croire des brevets déposés par TCL que l'écran principal de la tablette fait 10.1″ ce qui, si cela se confirme, en ferait la plus grande tablette pliable du marché. Il n'est du reste pas certain que ce modèle, en particulier, débouchera sur un produit grand public. Il semble que de nombreux aspects de la proposition semblent maladroits. Par exemple, si vous utilisez la tablette en mode “ordinateur” une petite béquille aide l'appareil à tenir debout. Ce qui ne semble donner à l'objet une certaine dimension précaire. De même, l'étroitesse du clavier a de quoi interroger : n'aurait-il pas été plus simple et ergonomique de disposer les charnières de façon symétrique, comme sur la tablette montrée dans la série Westworld ?