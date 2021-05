Apple lancerait un nouvel iPad mini d’ici fin 2021

Apple souhaiterait lancer un nouvel iPad mini sur le marché d'ici la fin de l'année 2021. D'après les informations d'un analyste réputé, le géant de Cupertino prépare en effet l'arrivée d'une nouvelle tablette petit format avec un écran de 9 pouces. Est-ce le tout dernier iPad mini dans les cartons de la marque californienne ? On fait le point.

Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste capable de prédire les plans d'Apple avec des années d'avance avec plus ou moins d'exactitude, annonce la sortie d'un iPad mini 6 dans le courant du second semestre de 2021. Le géant californien aurait d'ores et déjà passé commande d'écrans tactiles 9 pouces auprès d'un de ses fournisseurs habituels.

Malheureusement, l'analyste n'évoque pas les nouveautés ou la fiche technique de cette future tablette de taille réduite dans son rapport financier. Quoi qu'il en soit, on espère qu'Apple y intègre un écran dépouillé de bordures, à la manière des iPad Pro ou de l'iPad Air 4, avec un lecteur d'empreintes digitales Touch ID placé sur la tranche. De même, on aimerait y retrouverait un processeur M1, comme c'est le cas sur l'iPad Pro 5G avec un écran mini-LED.

Un dernier iPad mini avant le lancement de l'iPhone pliable ?

Au vu des informations déjà apparues sur la toile, il pourrait s'agir de la dernière version de l'iPad mini à voir le jour. Dès 2023, Apple aurait l'intention de remplacer la tablette avec écran réduit par un iPhone pliable recouvert d'un écran de 8 pouces. Cet iPhone, toujours en cours de développement, permettrait de passer du format smartphone classique au format tablette. Apple accompagnerait l'iPhone pliable d'un stylet Apple Pencil revu pour l'occasion.

Notez d'ailleurs qu'Apple n'a pas pour habitude de renouveler l'iPad mini tous les ans. Le dernier refresh date de 2019. On imagine plutôt mal la marque annoncer un iPad mini 7 dans le courant 2022. La tablette de petite taille est loin d'être le modèle le plus populaire du catalogue d'Apple. De nos jours, les consommateurs se tournent davantage vers les tablettes avec une surface d'affichage plus généreuse. Si les informations concernant l'iPhone pliable se vérifient, l'iPad mini 6 serait donc le dernier représentant de l'iPad petit format. Dommage ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : 9To5Mac