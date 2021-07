L’iPad Air 5 pourrait s’inspirer du design de l’iPad Pro

L’iPad Air 5 pourrait proposer un tout nouveau design inspiré de l’iPad Pro, alors même qu’un nouveau modèle a été annoncé en septembre 2020. Une manière d’Apple d’harmoniser ses gammes de tablettes.

L’iPad Air 4 a été présenté lors de la keynote de septembre 2020. Il propose un redesign complet par rapport au précédent modèle ainsi que diverses nouveautés, comme l’apparition du Touch ID sur la tranche. Avec l’iPad Air 5, Apple pourrait encore une fois changer sa formule.

Le site japonais Mac Otakara (via MacRumors) croit en effet savoir quelques petites choses sur le prochain iPad Air. Celui-ci changerait encore une fois de design afin de se rapprocher de celui de l’iPad Pro. Il garderait toutefois son écran de 10,9 pouces (le fait qu’il soit OLED ou non n’est pas précisé) ainsi que le Touch ID sur la tranche.

Au menu des nouveautés, selon le site, on devrait trouver un capteur LiDAR, même si sa présence n’est pas avérée. A l’arrière, on devrait également voir un module photo avec deux capteurs, principal et ultra grand angle. A l’intérieur, Apple améliorait bien évidemment la partie processeur avec l’ajout d’un SoC A15, ce qui paraît logique. La 5G serait aussi de la partie ainsi qu’un tout nouveau système audio de quatre haut-parleurs. On ne sait pas quand il pourrait être annoncé, mais il faudrait miser sur 2022.

L’iPad Mini 5 pourrait aussi adopter un nouveau design

Le site japonais va plus loin et évoque le nouvel iPad classique (neuvième génération) ainsi que l’iPad Mini 6. Selon lui, ils ne proposeraient pas de changements majeurs. Ils seraient simplement dotés d’une puce A14 pour rester dans la course, mais rien de plus. Une donnée qui est contredite par Bloomberg et Ming-Chi Kuo, qui affirment pour leur part que l’iPad Mini prochaine génération verrait son écran agrandi ainsi que l’absence de bouton Home. Un redesign majeur, qui sera confirmé ou non avant la fin de l’année, puisque le produit est attendu pour l’automne.

Quoi qu’il en soit, voir l’iPad Air se rapprocher de l’iPad Pro n’est pas vraiment étonnant. Il s’agirait d’une manière d’harmoniser toutes ses gammes, au risque de perdre le consommateur qui n’y connait pas, grand-chose aux produits Apple. On le rappelle, l’iPad se décline aujourd’hui en quatre versions : l’iPad, l’iPad Pro, l’iPad Air et l’iPad Mini.

Source : MacRumors