Le premier iPad Pro avec écran mini LED serait lancé dans le courant du 1er trimestre 2021. Le lancement devait avoir lieu avant la fin de l'année 2020, mais la firme semble avoir été contrainte par la pandémie de décaler sa sortie.

Si il y a bien un produit Apple attendu à date, c'est le prochain iPad Pro 2021. On s'attend en effet que Apple dévoile sa prochaine technologie d'écrans LCD baptisée mini LED. La méthode promet de délivrer pratiquement les mêmes contrastes que la technologie OLED, tout en profitant d'un espace colorimétrique plus vaste, en maintenant les coûts à des niveaux raisonnables.

La technologie OLED reste chère pour ce format d'écran, et n'apporte pas encore une précision colorimétrique équivalente à ce que proposent les meilleures technologies LCD. La technologie mini LED ressemble de ce point de vue, sur le papier du moins, à la technologie QLED de Samsung. En allant au-delà : plusieurs dizaines de milliers de LED blanches assureront le rétroéclairage, permettant un local dimming particulièrement précis.

L'iPad Pro mini LED arriverait bien au 1er trimestre 2021

On s'attendait à ce que le premier iPad Pro doté d'un écran mini LED soit lancé avant la fin 2020. A en croire Apple Insider, il semblerait que la firme ait été contrainte par la pandémie de coronavirus – difficultés qui seraient désormais résorbées. L'analyste Fan Chin-Yung chez Epistar estime désormais que “les livraisons de puces mini LED vont commencer à contribuer à des revenus consolidés au premier trimestre 2021”.

Ce qui anticipe donc un lancement avant la fin des trois prochains mois. L'écran mini LED devrait rapidement se trouver dans d'autres produits de la firme. On pense notamment aux ordinateurs macs, qui pourraient bénéficier de la consommation moindre de ce composant par rapport aux technologies LCD actuelles. L'ajout serait en tout cas dans les tons de machines déjà très douées du côté de l'autonomie.

On relève au passage que les plus grandes marques avancent à l'heure actuelle en ordre dispersé sur les technologies d'écran. En outre, les écrans OLED ont encore du mal à rejoindre les PC – même si on constate que Samsung a décidé de s'attaquer au sujet à bras le corps.