WWDC 2024 : Apple donne rendez-vous le 10 juin 2024 pour sa conférence dédiée à l’IA

Marquez vos calendriers, Apple a officiellement annoncé les dates de sa Worldwide Developers Conference annuelle, préparant le terrain pour des révélations majeures autour de l'IA générative, des mises à jour logicielles de ses systèmes d’exploitation, et peut-être même quelques surprises matérielles.

C’est désormais officiel, la WWDC 2024 débutera le 10 juin avec la fameuse keynote d'Apple et se poursuivra jusqu'au 14 juin. Comme le veut la tradition, l'événement sera diffusé gratuitement en livestream pour les développeurs du monde entier. Mais Apple promet également une expérience en personne à l'Apple Park le jour de l'ouverture pour un nombre limité de participants.

Alors que la WWDC est toujours l'occasion de dévoiler des mises à jour logicielles sur les plateformes des systèmes d'exploitation d'Apple, l'édition de cette année est indéniablement placée sous le signe de l’intelligence artificielle, qui sera probablement la star de l’événement.

Apple pourrait dévoiler sa propre IA

Alors que des modèles d'IA conversationnels tels que ChatGPT sont devenus omniprésents au cours de l'année écoulée, Apple est resté exceptionnellement silencieux sur ses propres projets concernant l’intelligence artificielle. Cela devrait changer dès cet été, puisqu’Apple commence à évoquer officiellement l’arrivée de fonctionnalités boostées à l’IA.

Greg Joswiak, cadre chez Apple, a publié un message assez évocateur sur X : « It’s going to be Absolutly Incredible » (Cela va être absolument incroyable). Vous aurez probablement remarqué les majuscules astucieusement placées : IA. La grande question est de savoir à quel point Apple a l'intention de plonger dans les eaux de l'IA générative. Des rapports récents suggèrent que le titan de la technologie cherche activement un partenariat avec d’autres entreprises pour utiliser leurs modèles de langage, tout en investissant des sommes astronomiques, potentiellement des millions de dollars par jour, dans ses propres initiatives de recherche et développement en matière d'IA.

Il est possible qu'Apple adopte une approche stricte en misant sur la sécurité avec un fonctionnement uniquement sur l’appareil, en gardant les capacités d'IA dans son écosystème étroitement contrôlé plutôt que de s'appuyer sur le traitement dans le cloud de tierces parties comme OpenAI ou Google.

Quelle que soit la forme que prendront les ambitions d'Apple en matière d'IA, les annonces de la WWDC seront plus que jamais suivies de près, puisque le géant de la technologie est connu pour rattraper rapidement son retard, même dans des domaines où il a manqué le train par le passé.

iOS 18 et VisionOS 2 sont au programme

En dehors du cycle de l'IA, l'ordre du jour de la WWDC couvrira la gamme habituelle de mises à jour des systèmes d'exploitation : iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 et on attend surtout VisionOS 2, la nouvelle version de l’OS du Vision Pro. La première version a ajouté de nouvelles possibilités folles à l’écosystème d’Apple, comme vous pourrez le voir dans notre test, donc on s’attend à ce que la deuxième version vienne peaufiner tout ça.

Parmi les changements annoncés figurent des révisions de la personnalisation de l'interface utilisateur pour l'iPhone, comme la possibilité de placer librement les icônes des applications, des “scènes” pour une collaboration améliorée avec les applications Freeform, et des contrôles d'accessibilité étendus.

Il se pourrait même qu'Apple profite de la conférence WWDC pour présenter de nouvelles versions de son matériel, comme il l’avait fait l’année dernière et les années précédentes. Les successeurs des AirPods avec une fonctionnalité antibruit, qui font l'objet de nombreuses rumeurs, pourraient faire leur apparition, de même qu'une éventuelle mise à jour USB-C des écouteurs supra-auriculaires AirPods Max. Bien entendu, toute révélation matérielle potentielle sera probablement éclipsée par les grandes proclamations d'Apple sur l'IA et l'assaut habituel de révélations sur les mises à jour logicielles. On vous donne donc rendez-vous dès le 10 juin prochain pour connaître tous les nouveaux projets d'Apple.