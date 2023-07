Votre smartphone Android vous avertira si vous être traqué à l’aide d’un AirTag d’Apple

Google commence à déployer une alerte de sécurité qui permet de contrecarrer les plans des personnes utilisant les trackers Bluetooth à des fins malveillantes.

Google a annoncé sur son blog le déploiement de la fonctionnalité d’alerte en cas de présence d’un tracker inconnu. Le directeur de l’ingénierie de la firme déclare : « les alertes de traqueurs inconnus, que nous avons annoncées lors de la Google I/O 2023, commencent à être déployées pour les utilisateurs d’Android 6.0+ ce mois-ci ».

Le principe de ces nouvelles notifications est on ne peut plus simple. Votre smartphone Android vous alertera s’il détecte un tracker Bluetooth qui se déplace avec vous. Il vous suffira alors de taper sur la notification pour visionner une carte du déplacement de la balise de suivi. La fonction « Play sound » (jouer un son) vous permettra ensuite de localiser l’emplacement de l’accessoire, « sans que son propriétaire en soit informé ». Une fois que vous avez mis la main sur cet appareil-espion, l’heure est venue de recueillir le plus d’informations possible sur son propriétaire.

Votre smartphone vous informera en cas de présence persistente d’un tracker Bluetooth

Pour ce faire, il suffit d’approcher le tracker du dos de votre smartphone. Ce dernier affichera plus d’informations sur le modèle de la balise, mais peut-être aussi les quatre derniers chiffres du numéro de téléphone de son propriétaire. Si vous êtes de nature extrêmement précautionneuse, vous pourrez utiliser le nouveau mode de scannage manuel. Il vous suffira d’aller dans Paramètres → Sécurité et urgence → Alertes de tracker inconnu et de tapez sur « Scanner maintenant ».

Google informe ses utilisateurs que « la détection ne fonctionne qu’avec les trackers compatibles », ce qui limite son utilisation, puisqu’elle n’est, pour l’heure, compatible qu’avec le AirTag d’Apple. Les partenariats noués avec les fabricants de balises les plus connus, Samsung, Tile et autres Eufy, devraient assurer la compatibilité avec tous les trackers Bluetooth du commerce dans un avenir très proche. Pour utiliser cet outil, veillez à activer les services de localisation et le Bluetooth sur votre smartphone. Par ailleurs, l’utilisation d’une connexion cellulaire est indispensable pour son bon fonctionnement.

Source : Google