iOS 14 conserve des données à votre insu même si vous supprimez des applications

Inutile de supprimer les applications de votre iPhone si vous souhaitez le débarrasser de toutes vos données. Un membre de Reddit a découvert que celles-ci se connectent automatiquement à votre compte après les avoir supprimées et réinstallées. Un coup dur pour Apple qui se s'érige en grand défenseur de la vie privée.

Cela fait maintenant quelque temps qu'Apple est parti en guerre contre les applications qui collectent des données personnelles. Depuis la mise en place de la nouvelle politique de l'App Store qui impose plus de transparence aux développeurs, la firme de Cupertino s'est fait une place de choix aux côté des défenseurs de la vie privée. Pourtant, cette dernière n'est pas aussi blanche qu'elle pourrait le laisser penser. En effet, un membre de Reddit a découvert que certaines données restent systématiquement stockées par l'iPhone.

Ce dernier explique qu'après avoir désinstallé puis réinstallé une application, il s'est automatiquement retrouvé connecté à son compte sans qu'il n'ait eu besoin de rentrer ses identifiants. “Je me suis connecté sur l'application 9gag puis je l'ai désinstallé”, raconte-t-il. “Après quelque temps, j'ai de nouveau téléchargé l'application et quand je l'ai ouverte, j'ai été automatiquement connecté au même compte, sans que l'on m'ait demandé mon mot de passe”.

L'iPhone stocke vos identifiants, seule solution : la restauration système

Le Redditer explique ainsi qu'il est inutile de supprimer ses applications si l'on souhaite se débarrasser de toutes ses données. Il précise également que les identifiants sont conservés même si l'iPhone n'est pas synchronisé avec iCloud. “Ils peuvent stocker les données d'identification et les informations du compte, qui peuvent être utilisés quand la même application (ou toutes celles du développeur) est réinstallée. La seule manière de tout supprimer et de réaliser une restauration aux paramètres d'usine“.

Bien qu'il ne s'agisse pas de données ayant trait à la vie personnelle de l'utilisateur ou ayant pour but de cibler des publicités, reste qu'Apple n'est pas exempt de tout reproche en matière de conservation des données. Alors qu'iOS 14.5 forcera les applications à vous demander si vous acceptez ou non d’être pisté, la firme de Cupertino ne se gêne pas pour récupérer certaines informations. “Je pense que c'est une sérieuse atteinte à la sécurité et à la vie privée. Nous ne pouvons pas savoir quelles données sont conservées. Les développeurs pourraient les utiliser pour combiner les comptes avec les données publicitaires de leurs autres applications”.

