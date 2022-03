Instagram déploie de nouvelles fonctionnalités pour le contrôle parental

Instagram a tenu sa promesse d'ajouter davantage de contrôles parentaux à son application avec le lancement du Family Center, un hub où les parents peuvent accéder aux contrôles de supervision aux conseils d’experts.

Instagram a commencé à déployer de nouveaux outils pour son contrôle parental, une mise à jour que la société avait promise au mois de décembre. Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, les présente comme le « premier ensemble » d'outils de supervision parentale pour le réseau social.

Ces outils permettront notamment aux parents et aux tuteurs qui le souhaitent de visualiser et de fixer des limites au temps que leurs adolescents passent sur Instagram, d'obtenir des mises à jour sur les comptes qu'ils suivent et par lesquels ils sont suivis, mais également de recevoir des notifications lorsqu'ils signalent un autre utilisateur. L’arrivée de telles fonctionnalités est une bonne nouvelle pour surveiller l’activité des enfants sur Instagram, qui a récemment incité ses utilisateurs à passer plus de temps sur l’application.

À lire également : Instagram – les moins de 16 ans ont désormais un compte privé par défaut

Instagram renforce ses outils de contrôle parental

Les nouveaux contrôles se trouveront dans le “Family Center” d'Instagram. Depuis ce centre de contrôle, les parents pourront voir combien de temps leurs enfants passent sur l'application. Ils auront également accès à la liste des comptes que leur enfant suit, ainsi que les comptes qui les suivent. Les parents seront également avertis si leur enfant dénonce un autre utilisateur.

Pour l’instant, la mise à jour n'est malheureusement disponible qu'aux États-Unis, mais devrait être étendue au cours des prochains mois à davantage de pays. Instagram note également que les parents ne pourront accéder aux fonctions de contrôle parental que si les adolescents « lancent eux-mêmes la supervision » dans l'application, mais qu’il leur sera également possible d’approuver ou de refuser une demande de contrôle parental depuis leur compte.

À l’avenir, Instagram souhaite enrichir son contrôle parental en permettant à plus d’un parent de superviser le compte d’un adolescent, ainsi que de définir les heures pendant lesquels il peut utiliser l’application. On sait également que Meta travaille activement sur une version d’Instagram réservée aux moins de 13 ans, afin de leur proposer une première expérience sociale en toute sécurité.

Source : Meta