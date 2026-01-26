Voici quand la France pourrait interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans

La nouvelle a fait les gros titres ce week-end : Emmanuel Macron a demandé la mise en place d'une procédure accélérée pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Si la loi ne rencontre aucun obstacle au Parlement, elle pourrait entrer en vigueur d'ici quelques mois seulement.

L'étau se resserre autour des réseaux sociaux en France. Depuis plusieurs mois déjà, le groupe Renaissance souhaite interdire les plateformes aux moins de 15 ans. Le sujet est régulièrement revenu sur la table, comme lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un référendum visant à statuer sur diverses questions sur ce sujet. Finalement, le Président de la République a plutôt opté pour la solution rapide.

Ce week-end, Emmanuel Macron a annoncé qu'une procédure accélérée pour l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans a été commandée par l'Élysée. “Ce texte va nous permettre de concrétiser une ambition que nous portons depuis plusieurs années, qui est pour moi très importante et qui fait l'objet d'un engagement fort que j'ai pris auprès des Françaises et des Français”, écrit ce dernier dans un document que se sont procuré nos confrères de BFMTV.

Sur le même sujet — Les réseaux sociaux devront vous rembourser si jamais vous vous faites arnaquer par un pirate

Les réseaux sociaux pourraient être interdits aux moins de 15 ans dans quelques mois

Cette procédure va permettre au texte d'être examiné dès ce lundi par l'Assemblée Nationale, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe EPR, sans attendre les 6 semaines réglementaires. Il s'agit d'une première lecture, le vote n'aura donc pas lieu avant un certain temps. Après cela, le texte devra tout de même suivre le parcours classique en étant présentée devant le Sénat. Mais là encore, les délais réglementaires pourront être ignorés.

Toutes ces dispositions pourront permettre, si la loi est validée par le Parlement, une mise en place beaucoup plus rapide qu'à l'accoutumée. D'après le document consulté par BFMTV, l'Élysée vise une application dès la rentrée prochaine, soit d'ici quelques mois à peine. Un objectif qui va de pair avec celui d'interdire les smartphones dans les lycées. “C'est un message très clair : le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Leurs émotions ne sont pas à vendre, ni par les plateformes américaines, ni par des algorithmes chinois”, écrit Emmanuel Macron.