Avant le Prime Day, des pirates ont préparé un piège qui cible votre carte bancaire

Les bonnes affaires du Prime Day attirent chaque année des millions de personnes. Mais des pirates ont préparé un terrain miné juste avant le coup d'envoi. Leur objectif vise directement votre portefeuille.

Les grands rendez-vous commerciaux sont devenus des terrains de chasse pour les escrocs. Chaque promotion massive s'accompagne d'une vague de tentatives de piratage. Les pirates profitent de l'empressement pour pousser les internautes à la faute. La méthode reste souvent la même. Une récente vague d'attaques avait bloqué le navigateur de millions de victimes avec une fausse alerte. Ce piège exploitait déjà l'inattention des internautes face à un message alarmant. La période actuelle se prête particulièrement à ce genre de manœuvres.

Le Prime Day d'Amazon démarre ce 23 juin et s'étend sur quatre jours dans 22 pays. Cet événement attire un public énorme, parfois peu habitué aux ruses des pirates. Les escrocs y voient une occasion en or pour multiplier les arnaques. On a récemment vu fleurir une fausse arnaque au colis par SMS de plus en plus crédible. Le même procédé refait surface dès qu'une grande opération commerciale approche. Le Prime Day pousse logiquement les pirates à passer à la vitesse supérieure.

Près de 7 000 faux sites Amazon ont été créés avant le lancement du Prime Day

L'éditeur Check Point Research a recensé 6 843 nouveaux domaines imitant Amazon entre décembre 2025 et mai 2026. Les créations ont culminé à 1 446 en avril, puis 1 267 en mai. Sur ce total, 9,2 % ont été classés comme malveillants ou suspects. Le rythme s'est encore accéléré début juin. Durant la première semaine du mois, un domaine Amazon nouvellement créé sur treize était signalé comme dangereux. Cette progression confirme l'ampleur du phénomène à l'approche de l'événement.

Les pirates s'appuient sur de fausses boutiques Amazon conçues pour récupérer les numéros de carte bancaire. Ils déploient aussi de fausses pages de connexion et des mails frauduleux. Certains courriels affichent des objets comme un remboursement dû à une erreur du système Amazon. Un groupe a même ciblé les hispanophones avec 46 domaines bâtis sur le mot amazoncredito. Pour se protéger, Check Point conseille de taper amazon.com directement dans le navigateur. La double authentification reste aussi un réflexe utile. Toute notification de remboursement non sollicitée doit éveiller la méfiance.