Ce changement qui arrive sur Instagram risque de ne pas vous plaire

Instagram teste une toute nouvelle interface, et celle-ci va faire réagir les utilisateurs. Le réseau social veut afficher les Reels à l'ouverture de l'application, plutôt que le fil de photos et vidéos classique.

Instagram envisage de bouleverser l'expérience de son application. Une nouvelle interface est en phase de test et celle-ci met en avant les Reels sur la page d'accueil. Après avoir copié TikTok avec cette fonctionnalité, Instagram souhaite donc qu'elle devienne son fer de lance et le cœur de sa stratégie.

“Les Reels et les DM ont le plus contribué à notre croissance sur Instagram au cours des dernières années, nous explorons donc d'en faire les deux premiers onglets”, explique Adam Mosseri, le patron d'Instagram, sur son compte Threads. La communication est claire : ce sont les Reels qui font entrer le plus d'argent dans les caisses de Meta, propriétaire d'Instagram, et il faut donc faire en sorte qu'ils soient encore plus accessibles, afin de générer des revenus encore supérieurs.

Instagram se la joue TikTok

Instagram a beaucoup évolué depuis des années, mais un tel changement constituerait sans doute le dernier clou planté dans le cercueil de la plateforme telle qu'elle a été pensée à ses débuts. Ils ne sont plus forcément majoritaires, mais une part des utilisateurs se connectent encore à Instagram pour visionner les photos et les vidéos partagées par leurs amis, leur famille ou les marques et personnalités qu'ils ont choisi de suivre. Ils n'ont que faire d'un défilé de vidéos au format court poussés par l'algorithme.

Adam Mosseri semble conscient que cette décision va faire polémique. Il précise d'emblée que pour l'instant, il se s'agit que d'un test pour un petit groupe de personnes en Inde. “Un excellent moyen d'attirer les problèmes est de redesigner une application utilisée par quelques milliards de personnes, donc je ne prends pas cette idée à la légère”, assure le dirigeant, qui est curieux de savoir si la nouvelle interface va plaire à une catégorie d'utilisateurs.

Pour ce test, les utilisateurs concernés peuvent choisir ou non d'accéder au design avec les Reels sur la page d'accueil. S'ils acceptent, ils peuvent revenir à la version actuelle quand ils le souhaitent.