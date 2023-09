Si vous avez besoin d'une imprimante multifonction pas trop chère, sachez qu'Amazon propose la HP DeskJet 2720e à moins de 45 euros. Il s'agit tout simplement de la meilleure offre du moment !

Voici donc un bon plan pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une imprimante abordable en termes de prix ! En ce moment, dans le cadre d'une vente flash, Amazon permet à ses clients d'avoir le modèle DeskJet 2720e de la marque HP à prix réduit.

En effet, la HP DeskJet 2720e est vendue par le géant du commerce en ligne au tarif de 44,59 euros ; ce qui correspond au prix le plus bas constaté depuis ces 30 derniers jours. Pour information, l'offre promotionnelle inclut aussi un accès offert au programme Instant Ink pendant 6 mois et la livraison du produit est gratuite à domicile.

Disponible dans un coloris blanc, la HP DeskJet 2720e donne la possibilité d'imprimer, de copier et de numériser. L'imprimante dispose d'une vitesse d'impression allant jusqu'à 7,5 ppm pour le noir ou jusqu'à 5,5 ppm pour la couleur. Compatible avec les systèmes Windows et Mac, l'appareil embarque une connectivité sans fil avec Wifi ou filaire via un port USB intégré. Pour terminer, l'imprimante signée HP affiche des dimensions de 42.5 x 54.6 x 25 centimètres.