Chute de prix pour le MacBook Air d’Apple avec M2, vite !

C'est probablement le bon moment d'acquérir le MacBook Air d'Apple avec M2 ! Pendant quelques jours, le fameux ordinateur portable passe sous la barre des 1105 euros grâce une remise fidélité chez Carrefour.

Après l'iPhone 14 à prix réduit, voici le MacBook Air avec M2 en promotion. Jusqu'à ce samedi 16 septembre 2023, le modèle 2022 de l'Apple MacBook Air bénéficie d'une réduction de près de 200 euros sur le site Carrefour.

L'ordinateur portable de la firme de Cupertino est au prix de revient de 1104,05 euros au lieu de 1299 euros grâce à une remise fidélité de 15%. Afin d'obtenir ce tarif préférentiel, il est nécessaire de choisir la livraison à domicile.

Successeur du MacBook Air de 2020, le MacBook Air 2022 est doté d'un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2560 x 1664 pixels. L'ordinateur portable signé Apple dispose de la puce Apple M2 incluant un CPU 8 cœurs, un GPU 8 coeurs et lee Neural Engine 16 coeurs.

On retrouve également une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh assurant une autonomie maximale de 15 heures de navigation web sans fil, un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de lire notre article lié au test de l'Apple MacBook Air M2.