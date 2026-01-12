Il fallait s’y attendre : la publicité et les boutons d’achat arrivent dans la recherche IA Google et Gemini

Gemini et le mode IA de la recherche Google deviennent des vitrines publicitaires et commerciales, comme le moteur de recherche traditionnel.

Maintenant que ses outils d'IA se sont démocratisés et se sont imposés dans notre quotidien, Google cherche à les rentabiliser. La firme californienne annonce de nouvelles technologies et outils pour permettre aux détaillants de “réussir à l'ère du shopping automatisé”. Et cela implique l'intégration de publicité et de boutons d'achat dans Gemini, ainsi que dans le mode IA de la recherche Google.

Ce nouveau système est rendu possible par le nouveau protocole de commerce universel (UCP). Cette norme ouverte a été développée pour le commerce inter-agents et couvre l'intégralité du parcours d'achat, de la découverte des produits à l'assistance après-vente, apprend-on. UCP a déjà été approuvé par des acteurs majeurs de l'industrie du paiement, comme Visa, Mastercard et Stripe.

Google reprend ses bonnes vieilles habitudes

“Pour commencer, UCP intégrera prochainement une nouvelle fonctionnalité de paiement aux fiches produits Google éligibles, dans la recherche en mode IA et dans l'application Gemini”, explique l'entreprise. Les utilisateurs vont donc pouvoir réaliser leurs achats directement depuis les services de Google, sans besoin de se rendre sur une plateforme tierce.

“Les acheteurs peuvent payer en toute confiance avec Google Pay grâce aux informations de paiement et de livraison déjà enregistrées dans Google Wallet et pourront bientôt régler leurs achats avec PayPal”, est-il précisé. Pour l'instant, cette fonctionnalité va être rendue disponible aux États-Unis. Un déploiement international est prévu “dans les prochains mois”. D'ici là, l'expérience va être enrichie de nouvelles options, telles que la découverte de produits associés, l'application de programmes de fidélité et la personnalisation de l'expérience d'achat sur Google, qui ne seront pas présentes au lancement.

Il faut donc s'attendre à voir débarquer des publicités et des incitations à acheter des produits dans Gemini et le mode IA de Google Search prochainement. Google présente d'ailleurs les Offres Directes, un programme pilote de Google Ads, qui permet aux annonceurs de présenter des offres promotionnelles aux clients qui recherchent un produit via ses agents IA. Il prend déjà en charge les réductions de prix, et supportera aussi les offres de type achat par lots et livraison gratuite à l'avenir.