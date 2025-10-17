L’IA Gemini va faire de vous un pro de Google Sheets, même si vous n’y connaissez rien

Le tableur en ligne Google Sheets gagne un allié de poids avec une grosse amélioration de Gemini, l’intelligence artificielle déjà présente dans le service. Elle permet désormais beaucoup plus de choses.

Généralement, les tableurs ne font pas partie de nos logiciels préférés. À moins d’adorer manipuler des dizaines, voire des centaines d’entrées et de les organiser en lignes et colonnes bien sûr. Ces programmes sont pourtant indispensables dans le milieu professionnel, et même personnel. Base de données clients, planning, gestion des stocks… Ce ne sont pas les possibilités qui manquent. D’autant que le tableur peut ensuite faire beaucoup avec les informations qu’il contient. Encore faut-il savoir s’en servir.

Même s’il n’est pas aussi complet que le célèbre Excel de Microsoft, Google Sheets n’a pas à rougir devant son concurrent. Pour qui prend le temps d’apprendre ses subtilités, il est rempli de fonctionnalités utiles parfois poussées. Et pour faciliter leur usage, on peut aujourd’hui compter sur l’intelligence artificielle. Plus tôt dans l’année, Google introduisait Gemini dans Sheets. Pratique pour éditer à la volée son tableau, l’IA est tout de même limitée par le fait qu’il faut formuler ses requêtes les unes après les autres. C’est désormais du passé.

Le tableur Google Sheets fera tout ce que vous voulez grâce à l’IA Gemini

Dans Google Sheets, Gemini est maintenant capable de comprendre des requêtes contenant plusieurs demandes distinctes. Se servir de l’IA pour manipuler ses données devient beaucoup plus intuitif. Vous pouvez dire par exemple : “Efface cette colonne, puis ajoute un menu de sélection dans celle-ci. Après insère une colonne avec une formule pour calculer les jours restants avant la livraison de la commande, et termine par l’ancrage de la première ligne que je puisse la voir même si je descends dans le tableau“.

De la même manière, il est tout à fait possible de combiner analyses et changements de structure. Par exemple, sur un tableau de résultats des ventes par salariés : “Supprime toutes les entrées de la colonne X si tu vois que la personne associée n’est plus dans l’équipe. Mets en évidence avec de la couleur les vendeurs qui sont atteint au moins 120 % de leurs objectifs et ajoute une colonne « Commentaires » à droite des autres“.

Enfin, l’édition d’un tableau dans Google Sheets devient un jeu d’enfant avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités IA. Gemini peut ainsi changer le format de telles ou telles données, ajouter des cases à cocher, des listes déroulantes, réorganiser les lignes et colonnes… Elle peut aussi remplacer un ou plusieurs termes par un autre sur tout ou partie du tableau. Le gain de temps est très appréciable.

Qui peut utiliser les nouvelles fonctionnalités de l’IA Gemini dans Google Sheets ?

Ce n’est pas vraiment une surprise : les options que nous venons de citer sont accessibles aux personnes disposant d’un abonnement payant à Google Workspace ou Gemini. Les formules suivantes sont concernées :

Google Workspace Standard

Google Workspace Plus

Google Workspace Enterprise

Google Workspace Enterprise Plus

Google AI Pro

Google AI Pro for Education

Google AI Ultra

Le déploiement des fonctionnalités a déjà commencé, mais il n’est pas encore terminé au moment de publier cet article. Ne vous étonnez donc pas si vous faites partie des utilisateurs concernés et que vous ne voyez rien de nouveau tout de suite. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur l’icône de Gemini en haut à droite de Google Sheets. Cela ouvre un volet dans lequel vous pourrez écrire votre requête.