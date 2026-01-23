Il commande une pizza depuis sa Nintendo Wii et se fait livrer sans problème

Qui a dit que la console Wii de Nintendo ne servait plus à rien ? Vous pouvez commander une pizza avec, ça fonctionne encore aujourd'hui. En tout cas si vous acceptez certaines concessions.

Il était une fois la Switch

En novembre prochain, la console Wii de Nintendo fêtera ses 20 ans. Elle a clairement révolutionné le monde du jeu vidéo à sa sortie, avec un système de contrôle qui a rendu le secteur accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, la Wii fait partie d'un cercle restreint : celui des 7 consoles dépassant les 100 millions de ventes à travers le monde. Son constructeur l'a abandonné depuis longtemps, mais ça n'empêche pas certains nostalgiques de la ressortir de temps à autre. Pour jouer ? Pas du tout.

Le youtubeur Retro Game Attic avait une autre idée en tête. Il faut savoir qu'au Japon, il était possible de commander à manger depuis une “chaîne” de sa Wii grâce à un partenariat avec le service de livraison de nourriture Demae-can. Une fonctionnalité qui n'a jamais dépassé les frontières du pays. Mais en bidouillant un peu, le vidéaste est parvenu à faire fonctionner une version modifiée de la Demae Channel, renommée sobrement Food Channel.

Commander une pizza depuis sa Wii, ça marche encore 20 ans après

En guise de premier test, il a choisi une pizza de chez Domino's. Enfin, “choisi” est un grand mot puisque c'est en réalité le seul aliment et la seule enseigne disponible sur la Food Channel. En revanche, l'ensemble du menu est accessible, ainsi que la possibilité de composer soi-même sa pizza. C'est d'ailleurs ce que Retro Game Attic a fait avant de valider sa commande. Après un peu d'attente, le repas est arrivé à bon port. Le paiement s'est fait à la livraison, aucun règlement en ligne n'étant possible.

Pas la peine de chercher votre Wii malheureusement : la Food Channel ne fonctionne qu'aux États-Unis. Il s'agit plus d'une option amusante, pas d'une vraie volonté de ressusciter la console en la transformant en “hub” pour vos commandes de repas à domicile. Rien de vous empêche de la rebrancher pour vous lancer dans une partie de Wii Sports ou de Mario Galaxy cela dit.