Il évite de peu la crise cardiaque grâce à… son lit connecté qui lui sauve la vie

Si vous ne saviez pas que les lits intelligents existent, cette histoire vous convaincra peut-être d'en acheter un. En tout cas, ce n'est pas cet homme de 70 ans qui est passé à deux doigts de la mort qui vous dira le contraire. Grâce à son lit, lui et ses médecins ont pu détecter à temps un sérieux problème au coeur et être traité avant que les choses empirent.

On ne compte plus le nombre de personnes qui ont vu leur vie sauvée par leur montre connectée. Grâce à leur système de détection d'accident, celles-ci sont capables d'appeler les secours dès que nécessaire et sans que l'utilisateur ait besoin d'intervenir. Mais on peut en dire de même de nos smartphones, voire, même si plus rarement, de nos enceintes connectées. En revanche, on entend beaucoup moins parler des lits connectés.

Il est même probable que vous ne saviez pas qu'il est possible d'acheter un lit connecté. Un frigo connecté capable de mettre à jour votre liste de courses, passe encore, mais à quoi peut bien servir un lit connecté ? Hé bien, comme vous le racontera cet homme de 70 ans cité dans un très sérieux article du New England Journal of Medicine : à vous sauver la vie. Le sexagénaire est en effet passé à deux doigts de la mort, s'il n'avait pas reçu une alerte de la part de son lit.

Sur le même sujet – ChatGPT sauve la vie d’un chien après le mauvais diagnostic d’un vétérinaire

Comme un sexagénaire s'est fait sauver la vie par son lit connecté

C'est en début de journée que le sexagénaire reçoit une notification de la part de son lit, l'informant que son rythme cardiaque est beaucoup plus lent que d'habitude, à peine 42 battements par minute. Le même jour, ce dernier avait également ressenti des difficultés à respirer. Il décide alors de contacter son médecin traitant, qui l'urge de se rendre de ce pas aux urgences. Un électrocardiogramme plus tard, le diagnostic tombe : l'homme souffre de bradycardie, une pathologie qui ralentit le rythme de cœur et, si non traitée, peut mener à un arrêt cardiaque.

Pour mesurer le rythme cardiaque de son utilisateur, le lit connecté repose sur une technologie appelée ballistocardiographie (BCG), qui analyse les mouvements du corps pour estimer le nombre de battements par minute. « Ces appareils destinés directement aux consommateurs ont inauguré une nouvelle ère dans le domaine médical, où les patients ont désormais les moyens de contribuer au diagnostic de leurs arythmies », estime le cardiologue James Ip.

Source : The New England Journal of Medicine