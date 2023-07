iPhone 14 : la détection d’accident sauve la vie d’une conductrice tombée dans un ravin

Dans l'Oregon (Etats-Unis), une conductrice a fait une terrible sortie de route dans un ravin. Inconsciente après le choc, elle doit uniquement son salut au système de détection d'accidents de son iPhone 14.

Si vous êtes propriétaire d'un iPhone 14, on espère que vous n'aurez jamais à vous servir de cette fonctionnalité : la détection automatique des accidents. Introduit sur la dernière génération de smartphones Apple et sur les Apple Watch Series 8, cet outil est capable d'envoyer des messages automatisés aux services d'urgence lorsqu'une chute ou un choc brutal est détecté.

Depuis son lancement en septembre 2022, plusieurs Youtubeurs se sont amusés à tester la redoutable efficacité du dispositif, que ce soit à basse ou haute vitesse. Grâce à nos confrères de la chaîne de TV américaine Fox 12 Oregon, nous avons un nouvelle exemple de l'incroyable capacité du système d'Apple pour sauver des vies.

La détection d'accidents sauve une conductrice après un accident grave

En effet, les journalistes rapportent la terrible mésaventure d'Ashley. Alors qu'elle roulait de nuit sur une route près de Vernonia (Oregon), elle perd le contrôle de son véhicule et termine sa course dans un ravin. “Je rentrais chez moi en voiture un soir et, pour une raison quelconque, j'ai heurté le bord de la route et je suis allée tout droit dans un fossé. Quand je suis tombée, j'ai du m'évanouir et j'ai touché le sol lorsque les airbags se sont déclenchés“, raconte-t-elle.

Elle poursuit : “Et l'iPhone a réellement sauvé ma vie. J'ai lancé un SOS et il s'est automatiquement mis en marche”. Le système de détection d'accident a envoyé au service de premiers secours de Columbia une alerte automatisée faisant état d'une “voiture accidentée, blessure inconnue”. Dans la foulée, le Vernonia Rural Fire Protection et le Metro West Ambulance Hillsborough ont pu localiser le véhicule à environ 10 mètres de profondeur sur un talus abrupt près de Timber Road.

Fort heureusement, la conductrice s'en est sortie avec seulement quelques contusions. Plus de peur que de mal donc. Rappelons néanmoins que le dispositif d'Apple n'est pas sans défaut. On ne compte plus le nombre de faux positifs et de déclenchements par erreur, que ce soit dans des montagnes russes, sur des pistes de ski ou bien lors d'un festival de musique dans le Tennessee en juin 2023.

Source : Fox 12 Oregon