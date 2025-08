Il est maintenant possible d’espionner une conversation à distance sans micro ni son, voici comment

Imaginez pouvoir écouter une conversation à travers une vitre, sans micro, sans fil et sans bruit. En Chine, une innovation étonnante rend cela possible, et elle fonctionne avec un simple faisceau lumineux. Ce système discret pourrait bien changer notre rapport au son… et à la vie privée.

Ces derniers mois, les projets technologiques chinois surprennent autant qu’ils inquiètent. Des chercheurs ont contrôlé des abeilles à distance grâce à des puces cérébrales miniatures. D’autres ont créé un drone espion qui imite l’apparence d’un moustique pour se faufiler partout sans être détecté. Dans ce contexte de course à la miniaturisation et à l’espionnage silencieux, un nouveau système optique capable d’“écouter” avec la lumière vient d’être mis au point.

Développé par le Beijing Institute of Technology, en Chine, ce dispositif ne repose ni sur une membrane ni sur un capteur audio classique. Il fonctionne grâce à une technique d’imagerie à pixel unique, capable de détecter les micro-vibrations provoquées par le son sur une surface comme du papier ou une plante. Les variations lumineuses sont ensuite transformées en signal audio, le tout avec un matériel peu coûteux et sans contact physique. Ce système pourrait fonctionner à travers une vitre ou dans un espace clos, là où les micros traditionnels sont inutilisables.

Ce micro visuel capte vos paroles en observant un simple objet… sans que vous ne le sachiez

Le principe repose sur un projecteur lumineux qui envoie des motifs structurés sur un objet, pendant qu’un capteur unique mesure la lumière réfléchie. Les vibrations infimes modifient cette réflexion et permettent à un algorithme de reconstituer le son d’origine. Lors des tests, les chercheurs ont réussi à capter des chiffres en chinois et en anglais, ainsi qu’un extrait de musique classique. Même une simple feuille de papier a suffi à transmettre les vibrations sonores avec précision.

Le système ne nécessite aucun équipement complexe. Il fonctionne avec un éclairage naturel, génère peu de données (environ 4 Mo/s), et reste précis dans des conditions normales. Cette technologie pourrait servir à surveiller des espaces fermés, mais aussi à mesurer le rythme cardiaque ou les mouvements humains. Elle ouvre la voie à de nouveaux usages discrets, portables et potentiellement connectés. À long terme, ce type de capteur pourrait s’intégrer dans des appareils du quotidien sans qu’on le remarque.