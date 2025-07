Windows XP vous manque ? Inutile de l’installer grâce à ce site web d’un réalisme étonnant

Un développeur indépendant vient de mettre en ligne une version web partiellement fonctionnelle de Windows XP. L'interface extrêmement fidèle au système d'exploitation, inclut plusieurs applications d'origine – la plupart fonctionnelles.

Entre le nouveau système de fichiers NTFS, la nouvelle interface Luna et son fond d'écran verdoyant aussi connu sous le nom de Bliss, Windows XP est sans conteste un point de bascule majeur dans les systèmes d'exploitation de Microsoft. Même s'il résiste encore dans certains systèmes informatiques un peu anciens (sans prise en charge du côté des mises à jour), Windows XP fait aujourd'hui largement partie de l'histoire.

Le gros des PC, en 2025 fonctionnent en effet sous Windows 11 et sous Windows 10 qui disposent de technologies de sécurité bien meilleures, entre autres fonctionnalités inexistantes sur la génération XP. Il n'empêche – au moins pour tous ceux qui sont nés dans les années 80/90 – tout ce que représente ce système d'exploitation garde un parfum de nostalgie aux relents quelques fois envoûtants.

Ce développeur fou recréé tout Windows XP dans votre navigateur internet

C'est justement pour ceux-là, dont l'auteur de ces lignes fait partie, que Ducbao414, un redditeur professionnel du développement web, a lancé le 13 juillet 2025 le site win32.run. 25 ans jour pour jour après l'écriture des toutes premières lignes de codes de XP dans les bureaux de Microsoft selon ses dires. Lorsque l'on lance le site, on est accueilli par un écran de boot permettant de directement lancer Windows XP, ou. de revivre le processus d'installation entièrement recrée.

Ainsi que d'autres options alternatives de démarrage. Lorsqu'on arrive dans Windows, presque tout ce que l'on voit à l'écran et dans les menus est fonctionnel. Ce qui comprend Word, ou la lecture multimedia. On y trouve aussi flash, un interpréteur Python et bien d'autres goodies. La liste des jeux inclus dans cette reproduction de Windows XP, en particulier, risque de vous occuper des heures durant.

Le développeur semble en effet avoir passé beaucoup de temps à porter une vaste liste de titres dans son programme en ligne. « WIN32.RUN s'exécute uniquement côté client (le navigateur de l'utilisateur). Tous les fichiers sont traités directement dans le navigateur de l'utilisateur. Il n'y a pas de téléchargement de fichiers ni de traitement côté serveur (je suis fauché et je n'en ai pas les moyens). Chaque utilisateur dispose de sa propre session de système d'exploitation (comme sous Windows XP) », explique le développeur.

Vous pouvez accéder à ce petit bijou de nostalgie en vous rendant sur win32.run. Ou alors en installant en local le projet (open source) via Github.