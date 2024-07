Ils auraient pu mourir dans un incendie, mais leur enceinte connectée leur a sauvé la vie

Un couple a échappé à un incendie mortel grâce à leur enceinte connectée Apple HomePod, qui n'est pas doté d'un détecteur de fumée ou autre. Mais comment a-t-elle fait pour les avertir ?

Vous qui possédez une enceinte connectée, vous avez sûrement décidé de l'acheter pour profiter de votre service de streaming audio, lancer un flash info à la volée, ou encore programmer des alarmes à la voix. Toutes ces fonctionnalités sont bien pratiques, mais ce n'est rien à côté de celle dont il est question dans cette histoire. Le 26 juin dernier dans la ville américaine de Colorado Springs, il est 4h43 du matin quand, dans sa maison, un chien s'ennuie. Il n'a pas sommeil et décide de se promener dans les pièces qui lui sont accessibles.

Dans la cuisine, il repère des boîtes sur le four. Espérant sûrement y trouver quelque chose à manger, il se met sur les pattes arrières pour mieux renifler. Rien d'intéressant cependant. Mais en revenant au sol, l'animal allume involontairement la cuisinière au dessus du four. Vous pouvez le voir en vidéo.

Il ne faut pas longtemps avant que les cartons prennent feu et que les flammes se propagent. Heureusement, le couple qui dormait à l'étage est alerté et parvient à éteindre l'incendie avant l'arrivée des pompiers. Sauf qu'il ne faut pas remercier le détecteur de fumée : c'est une enceinte connectée Apple HomePod qui a prévenu du danger.

Comment cette famille a été sauvée d'un incendie par une enceinte connectée

Une question se pose immédiatement : comment le HomePod, qui ne possède pas de détecteur de fumée ou de température, a pu comprendre ce qui était en train de se passer ? En toute logique, l'enceinte a usé de son détecteur de son pour capter celui de l'alarme incendie et envoyer une notification sur l'iPhone ou l'iPad des propriétaires. L'histoire ne dit pas pourquoi ces derniers n'ont pas été réveillés par le son de l'alarme elle-même.

Les pompiers en profitent pour rappeler “qu'il faut toujours avoir des détecteurs de fumée en état de marche à l'intérieur et à l'extérieur de chaque chambre à coucher et à chaque étage de la maison, s'assurer que tous les combustibles sont éloignés de la cuisinière/du four, et connaître deux issues pour chaque pièce de la maison en cas d'incendie“. Se souvenir qu'un animal de compagnie peut être très curieux est aussi un bon conseil visiblement.