ChatGPT sauve la vie d’un chien après le mauvais diagnostic d’un vétérinaire

Un homme affirme que ChatGPT a sauvé la vie de son chien après que les vétérinaires n'aient pas pu établir un diagnostic correct. On vous raconte cette incroyable histoire qui prouve que l’IA peut faire des choses que les humains ne sont pas capables de faire.

Nous avons vu de nombreuses utilisations de ChatGPT depuis son lancement en fin d’année dernière, allant de l’écriture de lettres de motivations à son utilisation pour faire des devoirs. Vous pouvez d’ailleurs aller découvrir notre top 10 des usages insoupçonnés de l’IA. Cependant, une nouvelle utilisation surprenante de ChatGPT a récemment vu le jour : le diagnostic de conditions médicales.

En effet, un utilisateur de Twitter a affirmé que ChatGPT avait sauvé la vie de son chien en diagnostiquant correctement une maladie du sang que les vétérinaires ne parvenaient pas à identifier. @peakcooper, explique que son Border Collie nommé Sassy a été originellement diagnostiqué avec une maladie transmise par les tiques, mais que ses symptômes ont commencé à s'aggraver malgré le traitement prescrit. Il a rapidement remarqué que les gencives de son chien étaient redevenues pâles.

ChatGPT fait mieux qu’un vétérinaire pour diagnostiquer une maladie

Le premier test sanguin de Sassy a révélé une anémie sévère, mais a exclu d'autres co-infections associées à la maladie transmise par les tiques. Le propriétaire du chien s’est donc tourné vers le nouveau modèle ChatGPT-4 disponible pour les abonnés à ChatGPT Plus. Ce dernier est non seulement plus rapide que la version classique tournant toujours sous GPT-3.5, mais surtout beaucoup plus intelligent.

L’homme a alors fourni à GPT-4 toutes les données en sa disposition concernant les diagnostics de Sassy, y compris tous les tests sanguins, pour voir ce qu'il en résulterait. Le chatbot prévient clairement qu’il n’est pas vétérinaire, mais apporte tout de même une interprétation au problème que Cooper a jugé « parfaite ».

Le chatbot a suggéré que les analyses de sang et les résultats des tests de Sassy pouvaient être dus à diverses affections sous-jacentes, notamment l'anémie hémolytique à médiation immunitaire (AIMM). Le propriétaire de l'animal a alors rapidement transmis cette information à un deuxième vétérinaire, qui a confirmé que la suggestion de ChatGPT était correcte. Selon Cooper, les ultrasons effectués chez le vétérinaire ont permis d'écarter la possibilité d'une hémorragie interne, ce qui laissait l'IMHA comme seule autre possibilité.

Grâce à un traitement adapté, Sassy a commencé à se rétablir, et est aujourd’hui complètement rétablie. GPT-3.5 n'a pas pu placer le bon diagnostic, d’après Cooper, mais GPT4 a été assez intelligent pour le faire. « Je n'ose imaginer à quoi ressembleront les diagnostics médicaux dans 20 ans », a-t-il écrit.