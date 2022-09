IFA 2022 : Huawei lance la MatePad Pro, sa nouvelle tablette avec écran OLED à 649€

À l’occasion du salon IFA 2022 qui se déroule à Berlin, Huawei a présenté une nouvelle tablette, la MatePad Pro. Elle se distingue de la concurrence grâce à son écran OLED 120 Hz, et mise sur un design plus léger et plus solide que le modèle précédent.

La MatePad Pro 12,6 de 2021 a enfin un successeur qui porte le même nom, la MatePad Pro (2022). Cette année, la nouvelle tablette se décline en deux tailles différentes, 11 pouces et 12,6 pouces. Chacune dispose d’un écran OLED WQXGA (2560 x 1600 pixels) avec un taux de rafraîchissement 120 Hz et des bordures très fines, qui garantissent une expérience très immersive.

La tablette est propulsée par un processeur Snapdragon 870 couplé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Elle se veut donc très puissante et autonome grâce à sa batterie de 8300 mAh compatible avec la recharge rapide 40 W, mais pas très encombrante. Mesurant seulement 5,9 mm d'épaisseur, la MatePad Pro 11 pouces pèse seulement 449 g, ce qui la rend très portable pour travailler en déplacement. Sur les côtés de l'appareil, on trouve six haut-parleurs (8 sur le modèle 12,6 pouces), un port USB-C, mais malheureusement, aucune prise jack 3.5 mm.

Lire également – Test Huawei MateBook E : un écran OLED qui change tout

La MatePad Pro s’inspire des smartphones Mate pour la partie photo

Au dos de la tablette, Huawei a apporté beaucoup de changements à son module photo. Ce dernier prend désormais la forme d’un dôme, qui avait été utilisé pour la première fois sur la série de smartphones Huawei Mate. Il abrite deux capteurs, dont un principal de 13 MP ouvrant à f/1.8 et un capteur ultra grand-angle de 8 MP ouvrant à f/2.2). La partie selfie est assurée par une caméra frontale de 16 MP ouvrant à f/2.2.

Avec sa tablette, Huawei proposera également un clavier détachable Smart Magnetic Keyboard ainsi qu’un stylet M-Pencil de 2e génération. Disponible en blanc avec un nouveau design, le stylet promet d’être plus confortable et résistant à l’eau. La tablette prend d’ailleurs en charge Huawei Notes, une application d’édition faite maison.

Contrairement à la version précédente, la tablette fonctionne sous HarmonyOS 3, et il faudra faire une croix sur les Services Google Play. Pour télécharger des applications, il faudra passer par le magasin de Huawei, l’AppGallery. On peut s’attendre à une sortie en octobre, mais la date précise n’a pas encore été indiquée. Le prix de départ est fixé à 649 euros pour la version 11 pouces. Le modèle 12,6 pouces sera lancé plus tard au mois d’octobre à un prix pour l’instant inconnu.