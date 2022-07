Huawei annonce une conférence pour le 27 juillet, Harmony OS 3 au programme

Huawei vient d’annoncer qu’elle tiendrait une conférence le 27 juillet prochain. La marque s’est même permise de nous donner plus de détails, indiquant que Harmony OS 3, sa nouvelle version de son système d’exploitation, serait dévoilée.

Huawei va profiter de l’actualité calme du cœur de l’été pour annoncer de nouveaux produits. La marque chinoise a en effet indiqué qu’elle tiendrait une conférence le 27 juillet prochain. On sait qu’Harmony OS 3 sera montré.

C’est sur Twitter que la marque a annoncé la tenue de son Summer 2022 Smart Office Launch. Quels produits seront présentés ? Mystère, mais en tout cas, nous ne devrions pas y voir de smartphones.

Huawei va lancer Harmony OS 3

La conférence sera en effet dédiée au Smart Office. On peut donc s’attendre à des produits divers, et pourquoi pas de nouveaux PC. Après tout, le directeur marketing Cheng Lei nous a bien confirmé qu’un nouveau modèle de MateBook E arriverait avant la fin de l’année… On peut aussi s’attendre à l’annonce de tablettes, ou pourquoi pas de montres connectées. Tout ce qui est en rapport avec le smart office, en somme.

Huawei nous a tout de même donné un indice sur le contenu de la conférence via un autre teaser publié sur Weibo. On peut y voir un immense 3 autour duquel gravite plusieurs sphères, symbolisant Super Device. Il ne fait ici aucun doute que nous allons avoir du Harmony OS 3, le système d’exploitation de la marque.

Pour rappel, Huawei est sous embargo américain depuis 2019 et ne peut plus utiliser la suite logicielle de Google. La société a donc développé son OS propriétaire pour ses tablettes et smartphones : Harmony OS. Ce dernier veut miser sur la convergence en créant un vrai écosystème entre les produits de la marque. On l’a par exemple vu avec Super Device, disponible aussi bien sur Harmony OS que Windows.

En tout cas, nous suivrons la conférence le 27 juillet prochain à 13h30 (heure française). Il ne reste qu’à espérer que les produits annoncés ne soient pas réservés qu’à la Chine (ce qui serait tout de même très étonnant).