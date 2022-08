Cette tablette Android vous permet de naviguer sur Internet sans Wi-Fi ni carte SIM

Alors que les tablettes traditionnelles ne vous permettent que d’accéder à Internet avec une connexion Wi-Fi ou avec une carte SIM 4G, la nouvelle tablette Android Blackview Tab 13 est capable de s’affranchir de ces limitations pour vous offrir une connexion où vous le souhaitez.

Blackview, un fabricant chinois proposant principalement des smartphones très résistants, vient de présenter sa nouvelle tablette, la Tab 13. Cette dernière est propulsée par un processeur MediaTek Helio G85 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensibles avec une carte micro SD jusqu’à 1 To.

Elle est équipée d’un écran FHD+ de 10,1 pouces, et celui-ci est alimenté par une batterie de 7280 mAh, soit 700 mAh de plus que la génération précédente. La partie photo est assurée par deux caméras avec un capteur principal de 13 MP, et on retrouve un capteur de 8 MP à l’avant pour les selfies. En dehors de ces caractéristiques techniques pour le moins habituelles, c’est surtout sur la connectivité que la Blackview Tab 13 se démarque de la concurrence.

La Blackview Tab 13 peut se connecter à Internet sans Wi-Fi ni carte SIM

La caractéristique principale de la tablette est la prise en charge de la technologie Internet SIMO. Grâce à la technologie de données virtuelles de SIMO, la Blackview Tab 13 est capable de se connecter à Internet même sans carte SIM ou réseau Wi-Fi.

Pour ceux qui ne le savent pas, SIMO est basé sur la technologie SIM virtuelle. Elle permet aux utilisateurs de se connecter à plus de 200 réseaux mobiles situés dans le monde entier. Cela signifie que lorsque vous vous déplacez d'une région à l'autre, vous pouvez vous assurer de rester connecté sans avoir à vous arrêter pour acheter une carte SIM locale ou à compter sur un réseau Wi-Fi. Il faudra néanmoins acheter de la data sur l’application SIMO, qui vous permettra ensuite de naviguer sur le Web.

La Tab 13 prend en charge la norme SIMO 1.0, qui n'est disponible que dans l'UE, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Mexique, au Canada et au Japon. Blackview promet d’ailleurs d'inclure le support SIMO 2.0 dans les futures tablettes Blackview afin d'étendre la connectivité sans carte SIM dans d'autres pays.

Comme ses prédécesseurs, la tablette sera bien vendue en France à partir du mois d’octobre sur le site officiel de Blackview ainsi que sur Amazon. Il faudra compter un peu plus de 150 euros pour l’unique version proposée avec 128 Go de stockage. Si vous souhaitez une tablette et que vous ne savez pas pour quel modèle opter, vous pouvez aller consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles de 2022.