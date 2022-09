Google pourrait travailler sur une deuxième tablette, la Pixel Pro

Google devrait sortir sa tablette Pixel dans le courant de l’année 2023. Une version Pro est-elle à prévoir ? Certainement, selon 9to5Google, qui en a trouvé des traces dans le code source d’Android 13. Les deux tablettes pourraient être très différentes l’une de l’autre.

Google avait annoncé travailler sur une tablette lors de la Google I/O de mai dernier, mais n’était pas entré dans les détails. Le terminal devrait arriver en 2023 et, selon 9to5Google, serait pensé comme une tablette milieu de gamme qui servirait d’affichage pour les autres appareils de la maison, comme le Nest ou le Home. Pas une vitrine technologique, donc.

Mais un deuxième modèle, plus axé sur la productivité, pourrait voir le jour. Le même site affirme que Google travaillerait sur une Pixel Pro, qui elle serait une tablette haut de gamme.

La Pixel Pro repéré grâce à Android 13

Le site a fouillé dans le code source d’Android 13 et a trouvé une référence à un produit nommé Tangorpro. Sachant que Tangor est le nom de code de la tablette Pixel, la conclusion semble vite faite. Preuve supplémente, Google raccourcit parfois tangorpro en t6 dans ses codes. La t6pro y fait aussi une apparition. L’existence d’une tablette Pro ne serait pas vraiment étonnante, en réalité. Google nous a déjà habitué à des versions Pro de ses produits. Le Pixel 7 Pro sera par exemple présenté le 6 octobre prochain aux côtés du Pixel 7 classiques.

9to5Google n’a pas trouvé beaucoup plus d’infos sur ce produit, si ce n’est qu’il ne serait pas équipé du même capteur photo que la tablette classique (sans plus de précision). On peut imaginer une machine plus grande, plus puissante (avec plus de RAM) et pourquoi pas avec une meilleure finition, mais nous entrons là dans le domaine de la spéculation.

Il serait étonnant que la Pixel et la Pixel Pro soient dévoilées lors de la conférence du 6 octobre prochain, qui sera centrée sur les téléphones. Toutefois, on peut espérer un premier aperçu. Google est en effet très friand de ce genre de procédé. De quoi nous faire patienter avant une annonce en bonne et due forme en 2023.

Source : 9to5Google