Huawei MatePad Pro officiel : découvrez la première tablette sous HarmonyOS 2.0

Lors de sa conférence d'aujourd'hui, Huawei a présenté la MatePad 11 et la nouvelle MatePad Pro. Ces deux tablettes ont chacune droit à leur lot de nouveauté, au premier plan HarmonyOS qui fait son arrivée pour la première fois auprès du grand public. Le modèle Pro est également le premier à disposer de trois capteurs photo.

Huawei l'avait annoncé il y a quelques jours, HarmonyOS 2.0 se dévoile aujourd'hui aux yeux du monde entier. Réponse du constructeur à l'embargo américain qui l'empêche d'utiliser les services Google, le système d'exploitation fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Les utilisateurs attendent avec impatience l'arrivée du premier appareil qui embarquera l'OS, et Huawei l'a enfin présenté. Il s'agira de la MatePad 11, accompagnée de sa version Pro.

Comme on pouvait s'y attendre, le système d'exploitation apporte son lot de nouveautés sur la gamme de tablette. La plus visible est sans aucun doute la réorganisation de l'écran d'accueil, bien plus épuré que sur les anciens modèles. Ce nouveau design, la MatePad 11 le doit à la barre des tâches qui vient se fixer en bas de l'écran et qui regroupe les applications les plus utilisées par son propriétaire. Celle-ci se dote d'ailleurs d'une fonctionnalité de prévisualisation qui affiche le contenu de l'application lorsque le doigt vient se poser dessus.

La MatePad Pro, première tablette Huawei avec 3 capteurs photos

Autre fonctionnalité bien pratique : HarmonyOS se complète parfaitement avec les appareils sous Windows. Grâce à son système de partage d'écran, il est à la fois possible de diffuser l'image de la tablette sur une deuxième machine, ou au contraire de la transformer en second écran pour visualiser plus d'informations en simultané. Enfin, sur les logiciels de PAO, la MatePad peut se transformer en tablette graphique grâce au stylet M-Pencil vendu séparément.

La MatePad 11 est équipée d'un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2560 x 1600 pixels. Le modèle Pro, de son côté, profite d'un grand écran OLED de 12,6” d'une résolution de 2560 x 1600 pixels. La tablette en elle-même présente un ratio écran/bordures de 90%. Alors que le précédent modèle a été le premier à présenter un trou dans l'écran, la nouvelle version est quant à elle la première à proposer trois capteurs arrière. Elle dispose ainsi d'un capteur principal 13 MP, d'un capteur secondaire 8 MP et d'un grand-angle de 120°. Elle est également la première à bénéficier de 8 haut-parleurs internes qui reproduisent fidèlement les différentes fréquences de son.

La MatePad Pro sera disponible le 10 juin prochain à partir de 4999 yuans, soit 642€.