Excellente affaire à saisir sur le Logitech MX Keys Mini ! Pendant quelques heures seulement, le très bon clavier sans fil passe sous les 65 euros avec l'aide d'un code promo.

Après l'offre Prime Day sur la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S, c'est au tour d'un autre produit high-tech de la marque suisse de faire l'objet d'un bon plan intéressant. En ce mercredi 17 juillet 2024 uniquement, le clavier sans fil Logitech MX Keys Mini est au tarif de 64,99 euros au lieu de 119,99 euros sur le site Rakuten, par l'intermédiaire du vendeur officiel Boulanger.

La réduction de 55 euros se fait de cette façon : une première remise immédiate de 41 % de la part du site e-commerce et une deuxième remise de 5 euros grâce au coupon RAKUTEN5. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris gris graphite et le code doit être saisi manuellement au cours de l'étape de la commande.

Conçu pour être notamment utilisé avec les systèmes d'exploitation Apple macOS, iOS, Windows, Linux et Android, le Logitech MX Keys Mini est compatible sur un ordinateur de bureau, un PC portable, un smartphone ou bien une tablette. Il peut rester alimenté jusqu'à 10 jours avec une charge complète ou pendant une durée maximale de 5 mois avec le rétroéclairage éteint.

Le clavier sans fil embarque une connexion sans fil Bluetooth Low Energy, des touches Easy-Switch pour connecter jusqu'à trois dispositifs en même temps et basculer facilement entre eux, une portée sans fil de 10 mètres, des capteurs de proximité des mains activant le rétroéclairage, des capteurs de lumière ambiante qui ajustent la luminosité du rétroéclairage, un commutateur Marche/Arrêt, et des témoins lumineux de verrouillage des majuscules et de batterie.