À la recherche d'une souris sans fil pour votre ordinateur portable ou votre PC de bureau ? Optez pour la Logitech MX Anywhere 2S qui vendue à un prix imbattable à l'occasion du Prime Day Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Comme vous le savez certainement, le Prime Day 2024 se tiendra jusqu'à ce mercredi 17 juillet inclus. Durant cet événement, le géant du commerce en ligne effectue une pléiade d'offres promotionnelles sur de nombreux articles high-tech. Parmi cette sélection, on peut trouver une souris sans fil Logitech pour PC/Mac.

Affichée en temps normal à 94,99 euros, la Logitech MX Anywhere 2S disponible dans son coloris gris graphite voit son prix chuter à 39,99 euros. L'offre promotionnelle est réservée aux membres Prime et l'article est éligible au paiement en plusieurs fois.

À lire également – Amazon lance le Prime Day 2024 : voici les meilleures offres à saisir

Fonctionnant sur presque toutes les surfaces (y compris le verre), la souris sans fil MX Anywhere 2S de Logitech est équipée de la technologie de capteur Dark Field, d'une précision inégalée de 4000 dpi et d'un design ergonomique spécialement pensé pour les droitiers. Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et iPadOS, l'accessoire s'adapte à divers environnements de travail. La souris sans fil dispose de 7 boutons programmables et affiche une autonomie de 70 jours suivant son utilisation. D'ailleurs, il est possible d'avoir une journée entière d'utilisation grâce à une recharge de trois minutes seulement. Enfin, la Logitech MX Anywhere 2S est fournie avec un câble de recharge micro-USB.