IA : cette startup chinoise promet d’égaler Nvidia en un an seulement

La startup chinoise Iluvatar CoreX a un objectif ambitieux : proposer une puce aussi puissante que la meilleure de Nvidia dès 2027. Elle dévoile une feuille de route sans équivoque.

La course à l'intelligence artificielle bat son plein. Chaque participant essaye de dépasser ses concurrents en fabriquant des puces de plus en plus puissantes. Au grand dam des particuliers qui n'arrivent plus à trouver une barrette de mémoire RAM ou une carte graphique à un prix raisonnable. Mais qu'importe. Dans les roues des géants américains, Nvidia en tête, on trouve la Chine, qui selon les experts n'a plus que quelques mois de retard en matière d'IA.

Pour les rattraper, certaines startup du pays n'hésitent pas à faire de grandes annonces. Par exemple celle d'Iluvatar CoreX. Dans sa feuille de route, elle estime qu'en 2027, elle proposera une puce aussi puissante que la Vera Rubin de Nvidia, la meilleure du fabricant à ce jour. L'entreprise affirme produire actuellement des processeurs capables de rivaliser avec l'architecture Ampere de Nvidia, sortie en 2020. L'évolution serait donc exponentielle.

Une startup chinoise se donne un an pour rattraper Nvidia dans la course à l'IA

Pour parvenir à ses fins, Iluvatar CoreX se présente comme la première entreprise chinoise exclusivement orientée vers le HPC, ou Calcul Haute Performance. Les concurrents jouent en général sur deux tableaux : celui-ci et un autre à destination des particuliers. La startup se donne l'année 2026 pour égaler l'architecture Blackwell, toujours de Nvidia, avant de passer à son équivalent de Vera Rubin l'an prochain.

Mis à part cette affirmation, on ignore comment l'entreprise compte y arriver concrètement. N'oublions pas que dans ce milieu comme dans d'autres, la puissance brute ne fait pas tout. La consommation énergétique et le dégagement thermique du composant sont deux autres éléments essentiels, entre autres. Quoiqu'il en soit, vu l'échéance que s'est fixée Iluvatar CoreX, il ne faudra pas attendre longtemps avant d'en entendre de nouveau parler. Avec cette fois-ci une démonstration réelle tant qu'à faire.

Source : MyDrivers