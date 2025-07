Huawei dévoile son système IA censé dépasser celui de Nvidia, mais refuse d’en faire la démonstration

Lors de la World Artificial Intelligence Conference à Shanghai, Huawei a montré à quoi ressemble son système informatique IA surpuissant qui selon certains bat celui de Nvidia. Aucune démonstration n'a eu lieu cependant.

La course à l'intelligence artificielle bat son plein et pour le moment, c'est Nvidia qui est en tête. En fabricant des puces spécialisées dont la plus puissante du moment, la B200, l'entreprise s'est assurée une place de leader sur un marché très lucratif. Forcément, la concurrence veut aussi sa part du gâteau. Encore faut-il pouvoir proposer une alternative sérieuse, et c'est justement ce font est convaincu le géant chinois Huawei.

En mars 2025, le constructeur dévoile la puce Ascend 910C, sa réponse à la domination de Nvidia dans le secteur. L'idée est ensuite de construire un système informatique dédié à l'IA et intégrant un certain nombre de ces processeurs. Nvidia l'a fait avec le GB200 NVL72, qui comme son nom l'indique embarque 72 puces B200 de la firme. Son concurrent est désormais là puisque lors de la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) à Shanghai, Huawei a levé le voile sur le CloudMatrix 384. Avec un petit bémol.

Huawei montre à quoi ressemble le CloudMatrix 384, sans le faire fonctionner

Vous avez compris le principe : le CloudMatrix 384 de Huawei est composé de 384 puces Ascend 910C. Chacune étant moins puissante qu'une B200 de Nvidia, c'est le nombre qui compense. Pour Dylan Patel, fondateur du groupe de recherche sur les semi-conducteurs SemiAnalysis, le CloudMatrix 384 dépasse le GB200 NVL72 de Nvidia sur certaines mesures. Une prouesse impressionnante que l'on s'attendait à vérifier sur le stand de Huawei à la WAIC, mais non.

Lorsque les journalistes de Reuters se sont approchés pour poser des questions sur l'appareil, ne serait-ce qu'en obtenir une présentation, les employés de Huawei présents ont refusé de répondre. Même résultat auprès d'un porte-parole de la marque. On en conclut que soit cette dernière prévoit une démonstration en bonne et due forme et ne veut pas gâcher la surprise, soit son produit est encore une coquille vide. En l'absence d'annonce officielle, les deux hypothèses sont pour l'instant aussi valable l'une que l'autre.