Hyperloop : le premier tunnel d’Elon Musk remplacé par un parking

Elon Musk a dit adieu au premier prototype de tunnel Hyperloop. Près de 4 ans après sa construction, le projet fou du milliardaire qui s’étendait sur un kilomètre va finalement laisser sa place à un parking.

Bloomberg rapporte que le tube en acier blanc d'environ un kilomètre de long qui longeait Jack Northrop Avenue près du siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie, a été retiré et sera remplacé par des places de parking pour les employés. Pour rappel, ce dernier avait été dévoilé pour la première fois en 2018, et promettait de révolutionner les transports.

Pour ceux qui s’en souviennent, le projet Hyperloop est une forme de transport entièrement théorique qui a été annoncée comme le « cinquième mode de transport » et qui promettait de modifier la façon dont les humains se déplacent dans le monde. En effet, l'Hyperloop promettait initialement de permettre des déplacements interurbains à grande vitesse dans des tunnels souterrains sous vide.

Le tunnel va être remplacé par un parking pour les employés de SpaceX

Le tube blanc à l’extérieur, qui a hébergé de nombreuses compétitions entre étudiants du monde entier, a vraisemblablement déjà été démonté. Cependant, Elon Musk va également reconvertir son mythique prototype de l'Hyperloop, le fameux tunnel qui mesurait environ 1,5 km de long et 3,6 mètres de large. Il était situé près de l'aéroport municipal de Hawthorne, juste à l'extérieur de Los Angeles, et sera bientôt transformé en parking pour les employés de SpaceX.

Avec l'aide de la Boring Company, propriété de Musk, qui, selon lui, pouvait creuser des tunnels plus rapidement et plus efficacement que les technologies existantes, le système promettait de pouvoir transporter des passagers de San Francisco à Los Angeles en seulement 30 minutes. Cependant, après s’être aperçu des énormes coûts de production, SpaceX a finalement revu ses projets à la baisse.

Le premier véritable tunnel de la Boring Company ne mesure que 1,3 kilomètre de long, a coûté 49 millions de dollars à construire. Ce dernier n'accueille que des véhicules Tesla à conduite humaine et va d'un bout à l'autre du Las Vegas Convention Center. Nous avions d’ailleurs pu voir que ce dernier n’était pas complètement au point, puisque de petits bouchons s’étaient formés lors de la première démonstration à l’occasion du CES 2022.