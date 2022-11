Tesla rappelle au garage plus de 24 000 Model 3 pour un problème de sécurité

Tesla vient d'annoncer un rappel de plus de 24 000 Model 3 aux Etats-Unis en raison d'un problème de sécurité majeure. Si d'ordinaire, les mises à jour à distance suffisent au constructeur pour régler ces avaries, la marque est obligée de rappeler ces dizaines de milliers de véhicules au garage.

Les Tesla embarquent de nombreux équipements électroniques, et il arrive que des bugs et problèmes surviennent . Néanmoins, le constructeur américain a pris pour habitude de régler ces avaries via des mises à jour logiciel diffusées à distance. Une manière pour le numéro Un mondial des voitures électriques d'éviter de coûteux et embarrassants rappels physiques.

Fin septembre 2022, Tesla a par exemple procédé au rappel de plus d'un million de véhicules en raison d'un souci avec la sécurité des vitres. Mais une simple mise à jour OTA a suffit à corriger le problème. Concernant les 579 000 véhicules rappelés en février 2022 à cause d'une option dangereuse pour les piétons, ici encore, Tesla a corrigé le problème à distance.

Une mise à jour OTA suffit pour régler le problème…

Précisons que chaque fois qu'il y a problème lié à la sécurité, la NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, est contrainte d'émettre un rappel. Et ce même si le constructeur concerné n'est pas obligé de rappeler physiquement les véhicules. De fait, la multiplication des rappels liés à Tesla ces derniers mois peut faire à penser, à tort, que les propriétaires de Tesla passent leur vie chez le garagiste.

Elon Musk a d'ailleurs manifesté son agacement sur le sujet, invitant la NHTSA à ne pas utiliser le terme “Rappel” lorsqu'une simple mise à jour OTA suffit à régler le problème. Mais cette fois-ci, les propriétaires de Tesla Model 3 concernés par cette complication n'échapperont pas à un passage chez le garagiste.

Mais pas cette fois-ci pour Tesla

Comme le rapportent nos confrères du site Electrek, Tesla a commencé à envoyer un mail aux utilisateurs de Model 3 au sujet d'un nouveau rappel : “Tesla a décidé de rappeler de manière proactive certains véhicules Model 3 fabriqués entre 2017 et 2022 afin d'inspecter l'assemblage de la boucle de ceinture de sécurité de la 2e rangée gauche et de l'ancrage de la ceinture de sécurité centrale pour s'assurer que les composants sont fixés conformément aux spécifications.

D'après les documents publiés par la NHTSA, ce rappel concerne 25 064 Model 3 fabriquées depuis 2017. Notez que l'agence américaine a apporté des précisions sur la nature du problème. Selon elle, il s'agit pas d'un vice de fabrication, mais plutôt d'une erreur causée potentiellement lors d'une réparation. Elle indique les deux composants précédemment cités “peuvent avoir été remontés de manière incorrecte après le démontage d'une action d'entretien”.

Tesla ajoute qu'elle a décidé de procéder proactivement à ce rappel après avoir mené une enquête entre la mi-août et fin septembre 2022 sur le sujet. Le constructeur a détecté sur la base de cet examen 105 cas de remontage incorrect aux Etats-Unis. Voilà pourquoi ce rappel concerne pour l'instant uniquement les USA d'ailleurs.

